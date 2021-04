Leandro Paredes, la figura del PSG y la Albiceleste se refirió a su lazo eterno con el Xeneize

Compartir

A la distancia, codeándose con figuras del mundo del fútbol de primer nivel, con miras a la obtención de la Champions League y ya afirmado en la Selección pero sin olvidar sus orígenes. Leandro Paredes volvió a mostrar su costado más xeneize nuevamente en una entrevista con el canal oficial de Boca Juniors y dejó algunos títulos interesantes.

El mediocampista que trata de no perderse los encuentros de su querido club pese a la diferencia horaria, repasó sus inicios y el flechazo con los colores azul y oro: “Tenía 7 ú 8 años cuando entré por primera vez a la Bombonera y desde ese momento soñé con jugar ahí. Fui a la platea baja en un partido contra San Lorenzo que terminó 2-2 con goles de Carlitos (Tevez)”.

Leo no solamente disfrutó a Carlos Bianchi una temporada como entrenador sino que aprendió de compañeros ganadores como Rolando Schiavi, Sebastián Battaglia, Martín Palermo y Juan Román Riquelme, al que más exprimió: “Disfruté muchísimo de verlo entrenar, jugar y tratar de aprender lo máximo posible de él. Lo hice al 100%, miré cada detalle, cada control, cada pase para sacar algo. No sentía presión con él porque te daba tranquilidad”.

Respecto a los integrantes del plantel actual de Boca, Paredes reveló que tiene contacto fluido con Javier García, Mauro Zárate y Wanchope Ábila, quien se acaba de ir a la MLS. Igualmente su mejor relación de amistad la hizo con un ex como Cristian Erbes: “En Argentina tratamos de vernos siempre y las familias se llevan bien. El otro día lo cagué a pedos porque lo echaron contra Boca en Atlético Tucumán. Me encantaría jugar otra vez con él”.

Con apenas 26 años, el mediocampista que pasó por Chievo Verona, Roma, Empoli y Zenit de Rusia antes de recalar en el París Saint Germain, se percató hoy que no valoró sus inicios en Boca como requirió el momento: “Estaba en un plantel con muchas figuras y no disfruté como tendría que haber hecho. Creía que era algo normal y que iba a durar mucho. No duró lo que pensaba”.

¿Qué número elegirá el día que vuelva a Boca? El 5. Igualmente, respecto a su regreso, aclaró: “No puedo decir que vuelvo en 3 ó 4 años porque estaría mintiendo. Tengo un contrato largo con el PSG y no se sabe qué puede pasar”. Pero al mismo tiempo mencionó: “Me encantaría volver para disfrutar mucho de lo que no disfruté y ganar la mayor cantidad de títulos posible”.

