LeBron James ejerció su opción de jugador y disputará su temporada número 23 en la NBA

Interminable y competitivo. Siempre queriendo dar mucho más. Con 40 años de edad, LeBron James ejerció su opción de jugador a cambio de US$52,6 millones. De este modo, dirá presente una temporada más en la NBA y en Los Angeles Lakers, franquicia en la que juega desde la temporada 2018. De este modo, “King James” continuará compitiendo en el máximo nivel y terminó con las especulaciones sobre un posible retiro, al menos en lo inmediato.

LeBron James contaba con la posibilidad de declararse agente libre y negociar con otras franquicias. Incluso, de retirarse. Sin embargo, el máximo anotador histórico de la NBA decidió seguir jugando por vigésimo tercera temporada consecutiva, según informaron medios norteamericanos como ESPN y The Athletic.

James no había confirmado su continuidad al finalizar la última temporada, en la que los Lakers fueron eliminados en la primera rueda de playoffs ante Minnesota Timberwolves. En los últimos años siempre habló de un supuesto retiro. Pero en la reciente temporada pudo cumplir el deseo de compartir el equipo junto a su hijo Bronny, que también estuvo en la franquicia de Los Angeles.

Rich Paul, agente del alero, le dijo a la cadena ESPN que la intención de James es seguir peleando por títulos, a pesar de que los Lakers también preparan su futuro alrededor de su nueva estrella, Luka Doncic. “LeBron quiere competir por un campeonato”, dijo el representante. “Él sabe que los Lakers están construyendo para el futuro. Lo entiende, pero valora una oportunidad realista de ganarlo todo”.

“Entendemos la dificultad de ganar ahora mientras se prepara para el futuro. Queremos evaluar qué es lo mejor para LeBron en esta etapa de su vida y su carrera”, expuso el agente. “Él quiere que cada temporada que le queda cuente, y los Lakers lo entienden, lo apoyan y quieren lo mejor para él”.

La última temporada LeBron promedió 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias por partido, estadísticas excepcionales a esta altura de su carrera, pero se quedó otra vez lejos de pelear por su quinto anillo, incluso con el inesperado refuerzo de Luka Doncic en el mercado de fichajes de febrero. El líder de anotación de todos los tiempos de la NBA apareció en 1562 juegos de temporada regular, 49 detrás de la marca de 1611 de Robert Parish, la más alta en la historia de la liga.

Para los amantes del básquetbol y de la NBA, la continuidad de LeBron James es una gran noticia, pero para la directiva de los Lakers no parece ser algo cómodo desde lo económico en la tarea de contratar jugadores y armar un equipo competitivo en este mercado de verano. Según las informaciones, la franquicia angelina tendrá menos de 6 millones de dólares para gastar en agentes libres o realizar mejoras en la plantilla.

En este contexto, el regreso de James bloquea una parte masiva del espacio salarial de los Lakers, lo que complica sus planes de temporada baja. Este presupuesto limitado obliga a la oficina principal a buscar fichajes valiosos o considerar intercambios, en lugar de movimientos llamativos en la agencia libre. Incluso las excepciones de nivel medio se utilizarán con cautela.

Está claro que el retiro de James está muy cerca. Una vuelta después de 2026 supondría probablemente una reducción importante de su salario. Pocos deportistas mayores de 40 años -James cumplirá 41 en diciembre- cobran contratos máximos. Tom Brady fue una rara excepción. Pero si alguien puede reescribir esto en la NBA, es el propio LeBron. “King James” tuvo un contrato de máximo nivel desde 2014, y no está claro si podrá seguir exigiendo semejantes cifras. Incluso si este es su último año con un contrato máximo, es poco probable que salga del centro de atención.

Por ahora, James continúa una temporada más y todos los amantes del básquetbol estarán muy pendientes.