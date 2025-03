LeBron James es el primer jugador que alcanza los 50,000 puntos en NBA

LeBron James encestó su primer tiro del partido del martes, un triple, para convertirse en el primer jugador en anotar 50,000 puntos combinados en la temporada regular y la postemporada.

La superestrella de 40 años de los Lakers, LeBron James, se convirtió el martes por la noche en el primer jugador de la NBA con 50,000 puntos.

James llegó al partido de los Lakers contra los New Orleans Pelicans necesitando un punto para alcanzar los 50,000 puntos combinados de su carrera en la temporada regular y la postemporada. Alcanzó el hito en su primer tiro, conectando un triple desde el ala izquierda tras un pase de Luka Doncic para poner a los Lakers arriba 13-6 con 8:34 restantes en el primer cuarto.

Durante el tiempo muerto que siguió, el locutor de los Lakers, Lawrence Tanter, destacó el logro y le dijo a la multitud: «Damas y caballeros, todos acabamos de presenciar la historia».

James terminó con 34 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias en la victoria de Los Ángeles por 136-115. Los Lakers han ganado 17 de 20 partidos y se ubican en el segundo lugar de la Conferencia Oeste con un récord de 39-21.

James es el líder histórico de la liga en anotaciones en temporada regular y postemporada, con 41,871 puntos en la temporada regular y 8,162 en los playoffs.

«Son muchísimos puntos y me siento muy afortunado de poder sumar tantos puntos en la mejor liga del mundo con los mejores jugadores del mundo a lo largo de mi carrera», dijo James a Spectrum SportsNet en una entrevista en la cancha después del partido. «Es bastante especial».

En 28 partidos desde que cumplió 40 años, James promedia 26.4 puntos con un 54.1% de acierto en tiros (42.3% desde la línea de tres puntos), 8.2 rebotes y 8.1 asistencias.

James compartió recientemente un gráfico en Instagram que muestra cómo esos promedios se comparan favorablemente con su última temporada de MVP en 2012-13, cuando promedió 26.8 puntos con un 56.5% de acierto en tiros de campo (40.6% desde la línea de tres puntos), 8.0 rebotes y 7.2 asistencias para el Miami Heat.

«He tenido la oportunidad de jugar el juego que amo y siempre he sido fiel a él, así que siempre intentaré devolver lo que recibí», dijo James el martes por la noche.

James acertó 10 de 18 tiros de campo y 5 de 10 en triples, con una efectividad de tiros de campo superior al 50% por sexta vez en sus últimos siete partidos. Doncic anotó 30 puntos en 9 de 19 tiros (6 de 13 en triples), 15 asistencias y 8 rebotes, y él y James se convirtieron en la primera pareja de compañeros de equipo de los Lakers en anotar 30 puntos cada uno con cinco o más triples en el mismo juego en la historia de la franquicia.

«Es increíble», dijo Doncic sobre James. «Verlo hacer estas cosas a esta edad es simplemente increíble. 50,000 puntos, ni siquiera puedo explicar lo increíble que es. Puede llegar a los 70,000, nunca se sabe».

El veterano de 22 años alcanzó el hito de los 50,000 puntos apenas horas después de ser nombrado Jugador del Mes de la Conferencia Oeste de febrero. Promedió 29.3 puntos, 10.5 rebotes y 6.9 asistencias y L.A. tuvo un récord de 10-2.

«No estaríamos en la posición en la que estamos sin él jugando al nivel en el que lo ha estado haciendo», dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, antes del partido contra los Pelicans. «Y eso es ofensiva y defensivamente».

Redick también admitió que los Lakers no estarían en posición de celebrar el martes el punto 50,000 de James si la liga hubiera registrado correctamente los puntos que James anotó en los últimos años en algunas de las nuevas modificaciones del calendario.

En tres partidos del torneo de play-in (2021, 2023, 2024), James anotó un total de 75 puntos. Esos puntos no se han sumado al total de playoffs de la carrera de James. Y en el partido por el campeonato del torneo de temporada en 2023, James anotó 24 puntos. Esos puntos tampoco se reflejan en el total de su carrera en la temporada regular.

«Tengo un fuerte sentimiento hacia el torneo de play-in, de que esos pequeños escenarios de un solo juego son partidos de playoffs», dijo Redick. «Creo que esos partidos deberían contar, sin duda, en los playoffs».

Aunque la barrera de los 70,000 puntos que Doncic impuso para James puede estar fuera de su alcance, los veteranos de los Lakers sí hablaron sobre lo que le ha permitido seguir compitiendo al nivel en el que ha estado durante tanto tiempo.

«Simplemente no desenamorarse del proceso», dijo James. «Seguir enamorándose del proceso, eso es lo más difícil, todos los años. Sabes que va a ser una temporada larga, son 82 partidos, 41 de ellos de visitante. Son muchos viajes. Y a medida que envejeces, te afecta de forma aún más diferente. Si tienes una familia, te afecta de forma aún más diferente. Así que, el proceso. Tratar de no desenamorarse del proceso es lo más difícil».