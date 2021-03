Lee: “A los menores detenidos los ataron con una soga”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Carlos Lee, reconocido abogado del fuero local que representó a decenas de jóvenes que resultaron detenidos por la Policía tras la represión del viernes, dijo que hubo más de 200 detenidos -entre ellos menores de edad- que fueron maltratados y golpeados; además fue muy crítico con el accionar de la fuerza que “de manera camuflada salió a cazar a los manifestantes”.

“Con un grupo de abogados nos dividimos por las diferentes comisarías donde llevaron a los detenidos; a mí me tocó la Octava donde había 61 manifestantes detenidos, de los cuales 40 eran menores de edad”, comenzó diciendo.

Expuso seguidamente que los padres protestaron afuera de la Comisaría por más de 6 horas para que “larguen” a los chicos y que la “excusa” era que “no llegaban los sumarios puesto que la causa se instruyó en la Comisaría Primera”.

Al hacer referencia a los menores de edad, Lee asintió que fueron atados con una soga y que “a las marcas por los golpes y las balas de gomas se le sumaron hematomas en las muñecas, ya que fueron atados con una soga”.

“El médico forense estuvo constatando las lesiones, los padres van a aguardar el informe y luego realizarán la denuncia pertinente”, adelantó y confió que a muchos “los querían llevar a la Alcaidía, lo cual no pueden hacer porque supuestamente solo estaban demorados”.

Por otro lado, el letrado cuestionó el accionar de la fuerza y denunció que hubo “privación ilegitima de la libertada” y “abuso de poder”. “Si no tenes orden no podés realizar detenciones. A los jóvenes los cercaron como cazándolos. Ninguno de los policías se quería identificar, estaban tapados con el barbijo y muchos con casco, actuaron de forma camuflada”, cerró.

