Lee advirtió que el «Modelo Formoseño» pone en riesgo a la actividad productiva

El dirigente recogió testimonios de pequeños agricultores que lamentan la ausencia del Estado provincial ante la emergencia que padecen.

El dirigente del radicalismo Carlos Lee, trazó un oscuro panorama de la situación de crisis que viven los productores formoseños, especialmente los de la zona norte de la provincia, dedicados a la horticultura y a la actividad bananera.

En contacto con diferentes productores de la zona, el dirigente difundió en sus redes sociales los testimonios de los pequeños agricultores, que dieron cuenta de la difícil situación que están atravesando por continuos años de crisis por los bajos precios de sus productos y lamentan la ausencia del Estado provincial para acompañarlos en esta coyuntura.

“Te mostramos como sigue el modelo formoseño”, manifiesta Lee en el inicio del video, que forma parte de una serie de otras filmaciones en los que daba cuenta del estado calamitoso que presentan la mayoría de las rutas pavimentadas que surcan el interior provincial, como las nacionales 86 y la 95, las provinciales 3 y N° 9.

En este sentido, advierte que el denominado Modelo Formoseño “pone en riesgo la educación, la salud y las libertades, y ahora te mostramos como está en riesgo la producción, pilar fundamental de la economía de la provincia”.

Uno de los agricultores, productor de banana, se queja de que no tiene dinero “ni para comprar matayuyos”, por lo que se encontraba en la tarea de cortar las malezas con una guadaña para evitar la pérdidas de sus cultivos.

Contó que tuvo que comprar diferentes insumos para atender su producción “sin la ayuda del gobierno”, y para colmo no pudo vender nada de sus productos.

Comentó que organismos del gobierno se llevan los productos “y dicen que le dan a los que más necesitan y a nosotros nos pagan recién a los tres o cuatro meses”.

Otro agricultor hizo notar que “ya van tres años de seguido que no podemos vender bien nuestra producción de banana y nos quedamos sin plata muy pronto. Tanto es así que no tengo dinero para poder limpiar la chacra. Me está ganando el yuyal y esto se va a fundir todo si no llego a limpiar”.

Con respecto al anunciado fondo de la emergencia agropecuaria declarado por el gobierno provincial, el productor se mostró apesadumbrado frente a la incertidumbre: “Dicen que la plata todavía no está, que viene en camino, ojalá logremos recibirla, pero para mí ya es un poco tarde. Este es mi sustento de vida, lo que me mantiene a mí y a mi familia. Me preocupa mucho por el futuro de mis hijos”, lamentó.

Dijo que La producción bananera es el futuro de muchas familias en el norte de la provincia y denunció que “hasta hoy en día no le vi al Estado presente, nosotros estamos luchando solos contra todo”, manifestó.

