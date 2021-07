Lee aseguró que el gobierno deberá restituir los 5 mil pesos a quienes habían abonado para ingresar

Compartir

El abogado Carlos Lee, en diálogo con “Expres en Radio”, aseguró que el gobierno de Formosa deberá restituir los 5 mil pesos que abonaron todas aquellas personas que ingresaron al territorio provincial, ya que dicha medida fue declarada inconstitucional por la Cámara Federal de Casación Penal que falló en contra de la política sanitaria que viene implementando el gobierno de Formosa, y además le ordenó que cese en el requerimiento de cobro del arancel correspondiente a los hisopados PCR a quienes ingresan a la provincia.

“Este ha sido un trabajo de la UCR en las presentaciones cuya acogida favorable tuvo la Cámara de Casación Federal que ha declarado la inconstitucionalidad de esto que veníamos pregonando era un acto desmedido del cobro de PCR que el mismo pueblo pagaba de antemano, era un cobro indebido indudablemente, era una forma de recaudar dinero mal habida, hoy por hoy el gobierno de la provincia de Formosa tendrá que instrumentar los medios para restituir ese dinero a cada uno de los contribuyentes que pagó a través de la Dirección de Rentas en los distintos puntos de cobro que ellos tenían, sin dudas también tienen la nómina de quienes fueron abonando para ingresar a la provincia”, explicó el letrado.

“Esto tenía un doble fin, era un impuesto creado en forma irregular, inconstitucional y así lo ha dicho la Cámara de Casación para que el formoseño se vea privado de ingresar al territorio formoseño, con esto te ponían como exigencia para poder penetrar las fronteras internas las cuales no existen en nuestro país, ponían este impuesto para limitar todos los que querían volver a casa o que habían salido por alguna razón ya sea estudiantil o comercial también. lo cierto es que esta medida que instauró como exigencia la provincia desde un principio decíamos que no correspondía, no existen aduanas internas dentro del territorio nacional como tampoco estos impuestos provinciales que no tenían un fin más que recaudador de un dinero que ni siquiera sabíamos para qué se destinaba porque para comprar PCR y demás ya venía de la misma recaudación de impuestos que le cobran a los ciudadanos comunes desde que vas a comprar una yerba ya te están cobrando el impuesto que es dinero público y otra vez volvían a cobrar al ciudadano este pago que no correspondía limitando de esta manera el libre tránsito de los ciudadanos”, subrayó Lee.

Informó además que “estamos trabajando en una presentación judicial, sin dudas que es necesario volver a la justicia para que las cosas se vuelvan a la normalidad y aquel que recibió un dinero mal habido le restituya como corresponde a cada uno de los ciudadanos que tuvieron que abonar, no obstante a ello como todas las cosas que hemos tratado de corregir a lo largo de esta pandemia en Formosa creemos que vamos a necesitar nuevamente que la justicia ordene que devuelvan el dinero”.

Al ser consultado sobre qué cree que hará el gobierno ante la exigencia de devolver el monto, aseveró que “podrá hacer todo lo que quiera pero esto tiene carácter de sentencia firme en este momento porque la Cámara de Casación es la última instancia, puede ir por un recurso extraordinario a la Corte SUprema pero por lo pronto tiene que dar cumplimiento a la sentencia, incluso hemos tenido noticias de que a pesar de que ya se había hecho público todo este fallo y de que se haya ordenado en distintos puntos de la provincia que dejen de cobrar, hasta media mañana lo seguían haciendo como si nada. El viernes a la noche en Puerto Eva Perón que limita con Mansilla muchos se encontraban esperando a ver que den cumplimiento a la manda judicial, ellos no tendrían que haber seguido cobrando porque una orden judicial es de cumplimiento efectivo, no es que ellos pueden decidir si le dan cumplimiento o no porque ahí sí incurrirán en otro grave delito y merecerían las actuaciones del Congreso de la Nación en cuanto a que uno de los poderes del Estado como es la justicia está dando una orden y el otro que es de ámbito provincial, no lo quiere cumplir, las sanciones pueden llegar incluso a la intervención de la provincia, no es poca cosa no cumplior una orden judicial”.

Para finalizar destacó que “este logro fue conseguido por los doctores Montoya, Villaggi, Maciel, Ziessenis y todos aquellos que conforman el equipo jurídico de la UCR, todo el equipo ha realizado su recorrida para constatar esto, nosotros hemos ido por otros puntos también colaborando en todo lo que se pueda para que esta orden judicial tenga cumplimiento efectivo desde el momento en que tuvo conocimiento la provincia”.

