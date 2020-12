Lee y Villaggi Nicora denunciaron que la Provincia no cumplió con el mandato judicial de la Corte

Compartir

Luego de que venciera el plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia que ordenaba a la Provincia que deje ingresar a más de 8.000 varados en diferentes puntos del país, el Dr. Fabrizio Villaggi Nicora junto a Carlos Lee elevaron un informe al máximo órgano de justicia de la Nación denunciando el “incumplimiento judicial de Formosa del amparo” que presentaron.

“Como era de esperarse, vencido el plazo impuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se informó que, de 8876 personas, ingresó menos de la mitad. Es por ello, que, ante la falta de transparencia en los informes de la provincia de Formosa, tuvimos que detallar los motivos por los cuales sólo ingresó un número tan bajo”, sostuvo el letrado.

Seguidamente dijo que también optaron por denunciar todos los “atropellos y trabas” que la provincia y el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19 imponen a los formoseños, tendientes solo a que los mismos rechacen su ingreso o hacerlo imposible.

“Decidimos denunciar explícitamente, ya que, para la provincia de Formosa, los varados que rechazaron el ingreso son solo números, y no dan cuenta de los motivos por los cuales llegaron a esa decisión o por la cual no ingresaron”, precisó.

Reconoció el letrado que respetuosos de los plazos judiciales “queríamos esperar para ver qué informaba la Fiscalía de Estado al respecto y en particular de los ‘rechazos voluntarios’. La provincia cumplió, pero a medias y solicitamos que se dé el cumplimiento íntegro de la medida, ya sin artimañas o artilugios que permitan que las personas ingresen efectivamente, porque o sino se desvirtúa totalmente el espíritu de la medida cautelar”.

Artimañas

Al ser indagado por cuáles son las artimañas denunciadas respondió: “en primer lugar la imposibilidad de llegar a la ciudad de Formosa en el plazo estipulado, es un despropósito total que a personas que están a 3.000 kilómetros o en provincias no aledañas le digan que en 48 horas tienen que hacer uso efectivo del ingreso. Es decir, tienen que llegar a Formosa siendo que somos la única del país que no habilitó el transporte aéreo ni terrestre, al que no tiene medios de movilidad le era imposible llegar, sumado al hecho que tenían que cumplir con la exigencia del PCR”.

Aseveró Villaggi Nicora que “en el informe que nosotros elevamos vamos detallando punto por punto el motivo por el cual las personas rechazaban los ingresos”.

Asimismo, sostuvo que “también muchos rechazaron el ingreso porque hubo promesas de que le darían una nueva fecha, pero eso nunca pasó”.

Límites

Por otro lado, el abogado cruzó los dichos del gobernador Gildo Insfrán quien dijo que los límites de la provincia “no están cerrados”. “Yo no sé si él no utiliza los mismos limites que el resto de los formoseños, pero lo cierto es que ni a Chaco se podía llegar por orden de Formosa”, afirmó.

Por último, y al referirse a cómo sigue la cuestión asintió: “la Corte tiene que resolver y dar por cumplida o no la medida cautelar impuesta en los términos que ellos dijeron, nosotros queremos que ordene el cumplimiento íntegro”.

