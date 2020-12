Legalización del aborto: la concejal Ruíz Díaz se mostró confiada en que el proyecto será aprobado

Compartir

Mañana la Cámara de Senadores debatirá el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que viene con media sanción de Diputados. La discusión comenzará a las 16 horas y se espera que el debate se extienda hasta la madrugada.

Durante la jornada, sectores que se encuentran a favor y en contra realizarán vigilia para aguardar el resultado del debate; asimismo en los últimos días se llevaron adelante diversas actividades para marcar posturas.

En una entrevista con el Grupo de Medios TVO, la concejal capitalina Celeste Ruiz Díaz quien desde el primer momento hizo público su apoyo a la iniciativa se mostró “confiada” y con la esperanza de que se dé el visto bueno porque “acá lo que estamos debatiendo es el acceso a la salud pública de todas las mujeres de nuestro país y así evitar muertes”. También brindó datos de la provincia y resaltó la figura del senador Luis Naidenoff porque “es el único legislador formoseño que acompaña”.

“Todo el proceso se dio de una mejor manera a la que se había dado la primera vez que se trató esta ley en el Congreso, que fue hace dos años”, recordó la edil.

Seguidamente indicó: “me parece que ahora los debates fueron más respetuosos y serios, creo que todos los que formaron parte de las comisiones, tanto de los que estuvieron a favor o en contra estuvieron a la altura de las circunstancias dando su punto de vista. Fue un proceso que se desarrolló de una manera mucho más madura que la primera vez”.

Indicó en este contexto que hay buenas “expectativas” ya que “en Diputados la mayoría fue abrumadora y me parece que en el Senado hay algunos indicios de que la cosa va a terminar saliendo de manera positiva y ojalá así sea”.

“Estamos muy expectantes, es cierto que los senadores están recibiendo muchas presiones y no es fácil. Hay muchos que aún siguen en calidad de indecisos y no se sabe qué van a hacer el día de la sesión, la verdad es que los números están muy ajustados con lo cual cada voto cuenta. Desde nuestro lugar las militantes hablamos con los legisladores de nuestras respectivas provincias y dando los argumentos de porqué consideramos que tienen que votar a favor”, aseveró Ruíz Díaz.

Reconoció entonces que “en el caso de mi partido lo tenemos de representante al senador Luis Naidenoff que ya votó afirmativamente en la sesión anterior cuando se debatió este tema, y volvió a ratificar su postura. Estoy contenta por el formoseño que nos representa; ya que lo que sucedió en Diputados es que ninguno de los legisladores de la provincia de Formosa votó de manera positiva y Luis será el único que lo va a hacer”.

Cifras que preocupan

Por otro lado, la legisladora capitalina pidió no olvidar que “vivimos en una provincia que encabeza el ranking nacional de embarazos juveniles no deseados en niñas desde los 9 a 19 años; está segunda en la mortalidad materna casi quintuplicando a Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es la única que se encuentra mediante cerca de las recomendaciones internacionales que ronda en los 3”.

Agregó además que el año pasado en Formosa hubo 1.234 internaciones por abortos clandestinos mal practicados y resaltó que “eso sucede y hay que decirlo, no se puede esconder debajo de la alfombra”.

“Los índices estadísticos acá son de los peores de nuestro país, es una realidad que no podemos seguir ocultándola y creo que tenemos que empezar a generar políticas públicas y me parece que esto es un ejemplo de ello”, continuó.

Llamó entonces a “empezar a enfrentar la situación” porque “estoy absolutamente convencida de que el debate no es aborto si o aborto no, el aborto nos guste o no es una práctica que existe, es una decisión que las mujeres toman, y lo que mañana tiene que decidir el Senado de la Nación es si estas mujeres lo van a poder hacer de manera segura en hospitales públicos, con profesionales que puedan garantizar una digna atención, o si las mujeres deben seguir muriéndose en la clandestinidad”.

“El debate es el derecho a la salud pública de todas las mujeres gestantes y me parece que la cosa tiene que pasar por ahí, independientemente de la creencia de cada uno, eso forma parte de la vida individual de las personas y cada uno es libre de creer en lo que quiere; pero acá lo que estamos debatiendo es el acceso a la salud pública de todas las mujeres de nuestro país y así evitar muertes”.

Debate que se corta

en lo generacional

Asimismo, la concejal valoró que “los legisladores más jóvenes en su gran mayoría votaron a favor y no así los mayores” y además “las encuentras indican que en nuestro país 7 de cada 10 jóvenes están a favor del proyecto”.

Por último, pidió que los legisladores estén a la altura de las circunstancias ante este momento histórico que se vive en la Argentina. “Espero que los senadores estén a la altura de las circunstancias y que mañana podamos contar con una vergüenza menos y una libertad más”, culminó.

