Legislador provincial se rehusó a exhibir el PCR negativo para salir de la ciudad y fue interceptado en Pirané

Se trata de un legislador provincial que en el control policial del acceso norte se rehusó a presentar su PCR negativo para poder egresar de la ciudad conforme protocolo sanitario vigente siguiendo su viaje hasta ser interceptado en Pirané.

La insólita situación se dio minutos después de las 16.30 horas de ayer, en el marco de un operativo de control que realiza la policía de la provincia, en este caso particular, en el acceso Norte de la ciudad, teniendo en cuenta la readecuación del protocolo sanitario de egreso de personas de ciudades o zonas con incidencia diferenciada de Covid-19, conforme lo dispuesto por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 “Dr Enrique Servián”, el cual en uno de sus considerandos establece que: “Toda persona que egrese de una ciudad o zona con incidencia diferenciada de Covid-19 hacia otra localidad de la provincia deberá contar con un resultado de PCR negativo realizado en las últimas 48 horas….”.

Tal es así que en lo que iba de la jornada más de 30 conductores de vehículos no pudieron egresar de la ciudad debido justamente a la falta de ese requisito fundamental teniendo en cuenta la protección de la salud y la vida de todos los formoseños, hasta que llegó al control un hombre mayor de edad al mando de una camioneta Toyota Hilux a fin de egresar de la ciudad, situación por la cual personal del Cuerpo de Tránsito apostado en el sitio, le consultó al conductor hacia donde se dirigía, respondiendo la otra persona que estaba yendo hacia la localidad de Comandante Fontana, razón por la cual conforme protocolo sanitario se le consultó si contaba con el PCR respectivo, momento en donde dicha persona refirió ser un diputado provincial y que él (por el policía), no era quien para pedirle nada porque era autoridad de gobierno, acelerando su vehículo y se marchó por Ruta Nacional N° 81, sin siquiera identificarse tampoco a efectos de establecer si se trataba o no de un legislador provincial.

Ante dicha situación se informó sobre los pormenores del caso al personal de la localidad de Pirané, quienes, juntamente con efectivos de la Gendarmería Nacional, lograron interceptar dicho rodado en el control ubicado en el acceso a Pirane, donde nuevamente el hombre objetó la presencia policial en dicho lugar y tras diálogo por varios minutos exhibió sus documentaciones, tratándose efectivamente de un diputado provincial, como así su PCR negativo, continuando su viaje hasta la localidad de Fontana.

En sede policial se confeccionó un expediente a fin de ser elevado a la justicia.

