Legisladores M. C. de la UCR se reunieron para darun fuerte respaldo a la candidatura de Carbajal

El pasado 31 de marzo, en las instalaciones del Comité Capital de la UCR, se reunieron un importante número de legisladores Mandato Cumplido, nacionales, provinciales y comunales para expresar su apoyo a la candidatura a Gobernador del diputado nacional Fernando Carbajal.

En la oportunidad, el candidato a Gobernador propuesto por la UCR en el marco de Juntos por el Cambio, destacó la importancia de contar con los legisladores M. C. que la UCR aportó a la democracia y que representan un poderoso activo de masa crítica, experiencia y trabajo.

A través de un documento, los mismos manifestaron que “hemos sido la oposición a este gobierno durante los últimos 40 años, con aciertos y con errores y la enorme mayoría siempre demostró un compromiso irrenunciable de resistencia al gobierno autoritario instalado en esta provincia. Pero a pesar de ello, nuestra dirigencia en todo el territorio, en cada barrio, en cada pueblo, ciudad o paraje ha sabido resistir con coraje a las persecuciones, discriminaciones que implican ser oposición. No somos una oposición reciente, somos la resistencia histórica al régimen feudal y autoritario representado por Gildo Insfrán”, afirmaron.

“Sabemos y asumimos que la política en su concepción moderna requiere de coaliciones no solo para ganar sino para dar soluciones ciertas a los graves problemas que vivimos como comunidad. Un solo partido no alcanza, la integración de nuestro partido a Juntos por el Cambio en la Nación y del Frente Amplio Formoseño en la provincia dan testimonio de ello”, añadieron.

En tal sentido, dijeron que “estamos abiertos al diálogo y a la búsqueda de consensos inteligentes, donde se privilegien estrategias tendientes a solucionar los problemas de las personas. Convocamos a dejar de lado egos y personalismos. Un solo hombre, un solo liderazgo proverbial no nos va a sacar del atraso y la marginación, de hecho ese tipo de liderazgo es el nos llevó a ser una de las provincia más pobres del país”.

“Queremos que se busquen acuerdos que prioricen el bien común, como los ejemplos que estamos viendo en distintos lugares del país, como Córdoba, Salta, Capital Federal. Cualquier otra maniobra que divida los votos de la oposición solo será funcional a la continuidad del nefasto Modelo Formoseño”, advirtieron.

Más adelante, se mostraron “orgullosos de tener un candidato que no solo es genuinamente radical sino un verdadero opositor al modelo que ya demostró en los hechos que está dispuesto a enfrentar y que no le teme a Gildo Insfrán, a quien inclusive resistió e hizo retroceder con sus contundentes fallos en defensa de los derechos de los formoseños durante en la pandemia”.

“Por eso hemos hecho el compromiso de acompañarlo, y en los próximos días lo irán haciendo los dirigentes y candidatos a intendentes y concejales de todos las colonias, pueblos o ciudades de la provincia. Es también importante destacar el fuerte respaldo que figuras nacionales como Gerardo Morales, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich etc. alguno de los cuales tendrán seguramente la responsabilidad de gobernar el país y que nos garantizan que el futuro gobierno provincial encabezado por Fernando Carbajal no estará aislado y tendrá el apoyo del Gobierno Nacional”, enfatizaron los legisladores.