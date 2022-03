Legisladores provinciales de la UCR se reunieron con dirigentes ruralistas

Compartir

En el marco de la situación de emergencia que padece el sector productivo en general, los diputados provinciales Juan Carlos Amarilla, Osvaldo Zárate, Agostina Villaggi, Miguel Montoya y el secretario general del Comité Provincial de la UCR, Juan Carlos Montiel se reunieron con importantes dirigentes ruralistas del medio para tomar conocimiento de primera mano de la situación que padece la ganadería, su grado de afectación por sequía y por efecto del fuego, como así también cuáles son los reclamos o pedidos puntuales que se está demandando.

Los ruralistas participantes del encuentro fueron el presidente de la Sociedad Rural de Formosa Ing. Víctor Oscar Jure, el presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de las provincias de Chaco y Formosa (Cha-For) y protesorero de la Sociedad Rural de Formosa Dr. Jorge Humberto Verdi; el Delegado de C.R.A. (Confederaciones Rurales Argentinas) y Secretario de la Sociedad Rural de Formosa Dr. Roberto Oscar Consolani; el director Asociación Criadores de Fúfalos y Vocal de la SRF Guillermo W. Martínez; la Prosecretaria de la Sociedad Rural de Formosa María del Carmen Somacal y el vocal titular de la Sociedad Rural de Formosa Rubén Araoz.

Según el presidente del Bloque de diputados provinciales de la UCR Juan Carlos Amarilla «la reunión fue muy fructífera, toda vez que nos permitió conocer de primera mano lo que está demandando el sector obviamente hacemos nuestro dichos reclamos y lo haremos visible ante la sociedad toda y gestionaremos por donde corresponda las repuestas a las mismas». «Este sector aporta a nuestra economía cuantiosos recursos y miles puestos de trabajo de manera directa e indirecta», aseveró.

En el sentido señalado, algunas de las conclusiones y demandas son:

• Participación de los sectores afectados:

Atento a la declaración de emergencia dispuesta por el gobierno provincial y habiéndose tramitado la pertinente homologación ante el gobierno nacional es necesario que los recursos lleguen de manera efectiva a los productores para lo cual es indispensable que el gobierno provincial garantice la participación de las distintas organizaciones representativas del sector.

• Hectáreas afectadas: 350 mil hectáreas

En cuanto a la afectación en general de la producción formoseña por sequía e incendios desde enero a febrero, hay unas 350 mil hectáreas afectadas. De los siete millones de hectáreas con aptitud agrícola-ganadera, un millón trescientos mil son pastizales. En su mayor parte fueron estos últimos los más afectados. El monte no sufrió mayor daño por incendio.

• Carencia de pastura

Por sequía e incendios existe un escenario de ausencia de pastura para los animales. Hubo mortandad y lo seguirá habiendo porque de estos factores y otros tantos de los últimos cinco años, las condiciones generales de productividad han ido progresivamente empeorando y requieren ayuda estatal urgente.

• Stock ganadero igual al 2003-2005

Hoy el stock ganadero es de un millón quinientos cincuenta mil cabezas. Si bien hace unos años se llegó a tener un millón ochocientos cincuenta mil, hoy tenemos prácticamente la misma cantidad que el año 2003-2005 cuando el actual gobierno provincial presentó el famoso «Plan Estratégico Formosa 2015» que estimaba un mínimo de dos millones y medio de cabezas y un máximo de tres millones y medio para el 2015. Hoy estamos en el 2022 y el stock ganadero es igual que hace dos décadas.

Exención en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural

• Debe implementarse verdaderos beneficios impositivos como la exención del pago del Impuesto Inmobiliario Rural mientras dure la declaración de emergencia.

Créditos a tasas subsidiadas

• Activar créditos a tasas subsidiadas no mayor al 20% de interés anual para lo cual, no sólo, debe atenerse a las medidas nacionales sino además el estado formoseño debe hacer su propio aporte, mediante un fondo fiduciario, abrir la inscripción de beneficiarios y subsidiar con un diez por ciento adicional, como lo está haciendo el gobierno de la Provincia del Chaco.

• Aporte estatal para vacunación

La campaña contra la aftosa requiere un aporte de $ 300 por cada ganado lo que implica una erogación para el productor de $ 450.000.000. Se realiza en marzo y en octubre de cada año. Es decir, estamos en las puertas del inicio de la campaña anual. El aporte estatal provincial bien podría ser subsidiar la vacunación del presente año.

Los legisladores Zárate, Montoya y Villaggi indicaron que sin perjuicio de trabajar en varias leyes de interés del sector rural «nos comprometimos a buscar marcos de coincidencia para el impulso de iniciativas parlamentarias referidas a la lucha contra el abigeato, proponiendo figuras procesales de innovación y la creación de juzgados especializados en delitos rurales en la Legislatura Provincial».

