Legislatura: Diputados de la oposición piden sesionar

Nuevamente, diputados de la oposición realizaron una presentación para que vuelvan las sesiones en la Legislatura provincial, ya sea de manera presencial o semipresencial. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado Enrique Ramírez (PRO) dijo que “entendemos que en esta situación tan difícil y compleja que se vive en el mundo nosotros como representantes del pueblo deberíamos estar trabajando y tratando todos y cada uno de los proyectos”.

Recordó que “nosotros hemos presentado proyectos más que interesantes, el último fue un pedido para que el Gobierno pueda comprar vacunas, porque las que llegan son a cuenta gotas”.

Al hablar de la “explicación” para no sesionar aseveró que “no existe” y que “el año pasado sesionamos de manera remota, donde muchos lo hicimos desde nuestras casas, así que no vemos cuál sería la imposibilidad de trabajar nuevamente bajo esa modalidad”.

“Entendemos que en esta situación tan difícil y compleja que se vive en el mundo y Formosa no es la excepción, nosotros como representantes del pueblo deberíamos estar trabajando y tratando todos y cada uno de los proyectos que manda el oficialismo como los que presentamos nosotros. El último proyecto es para que el gobierno provincial tenga la posibilidad de comprar vacunas, esto no es algo descabellado, ya viene sucediendo en otras provincias. Para nosotros es importante porque la segunda dosis de la Sputnik V no llega, se está atrasando esa aplicación, las vacunas que llegan son a cuentagotas y cuando llegan pocas lo que sucede es que discrecionalmente el gobierno dice a quién aplicar y a quién no. Tenemos vacunados desde principio de año con dos dosis a los docentes, algo que me parece perfecto, pero si no vamos a tener clases presenciales sería más importante priorizar la vacuna a otras personas que están en constante riesgo como cajeros de supermercados donde pasan cientos de personas por día o por ejemplo a trabajadores de farmacias”, expresó.

En cuanto a la imposibilidad de sesionar, el diputado recordó que “el año pasado sesionamos con una gran parte de diputados en forma remota desde su casa, no vemos imposibilidad en tener la oportunidad de trabajar. Solamente participamos en el recinto aquellos que somos presidentes de bloque o autoridades de cámara que éramos cuatro o cinco personas los que acudíamos al recinto. Entendemos que la Legislatura es esencial, somos servidores del pueblo y por eso deberíamos estar al pie del cañón, trabajando, yendo a la Cámara o tratando de manera remota, pero trabajando. A principio de año hemos pedido que se vuelva a las sesiones ordinarias y no lo hemos conseguido, hemos presentado dos veces, esperemos pronto volver a la normalidad y a trabajar en sesiones ordinarias”.

En otro tramo de la nota, se refirió a los dichos de su par, Rodrigo Vera (PJ) quien declaró que la oposición hace todo lo posible para hacer quedar mal a Formosa. “Si de Formosa hablan mal es por las decisiones que tomó el gobierno, las decisiones que se tomaron no se tomaron en ningún lugar del mundo, las violaciones de derechos humanos que se sucedieron en nuestro territorio provincial no se dieron en ningún lugar del mundo. El año pasado estuvimos cerrados hasta agosto o septiembre y solo teníamos un caso, los chicos no fueron a las escuelas, los negocios estaban cerrados, no les permitieron trabajar a los gastronómicos, con los gimnasios cerrados, jardines maternales, el tema de los varados, hoy parece algo lejano, pero sucedió”, aseveró.

Para finalizar, Ramírez aseguró que pese a que no acuden a Legislatura o no sesionan virtualmente, igual continúan trabajando. “Pareciera que si no vamos a la Legislatura no trabajamos, pero nosotros con nuestro espacio político y abogados de Juntos por el Cambio y UCR hemos ayudado a más de 500 personas varadas, hicimos la denuncia de los centros de aislamiento, denunciamos lo que sucedía en el oeste, fuimos a Clorinda y trajimos dirigentes nacionales para defender sus derechos, más allá del trabajo legislativo todos los diputados de la oposición siempre estuvieron movilizados por defender el trabajo de todos los formoseños, ni hablar de los comerciantes, gastronómicos en donde hemos hecho distintas presentaciones, nos encantaría sesionar, ya hemos presentado dos o tres pedidos para volver a sesionar”, culminó.

