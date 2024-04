Legislatura: Diputados pidieron a Milei mayor presupuesto para universidades

En la sesión del día de ayer, en la Legislatura de la provincia de Formosa, se aprobó por unanimidad el proyecto de declaración por el que se propicia la necesidad de acompañar a las universidades nacionales en procura de mejores presupuestos para su normal desenvolvimiento. Cabe indicar que el mismo fue aprobado por unanimidad.

El proyecto de

declaración señala:

Desde la honorable Legislatura se expresa la profunda preocupación por la emergencia presupuestaria declarada por el Consejo Interuniversitario, que las Universidades públicas Nacionales como consecuencia de las políticas de desfinanciamiento del sistema educativo público en general y del sistema universitario en particular.

Además se adhieren a todos los reclamos de la comunidad educativa a nivel nacional en defensa de la educación pública.

Expresan también que reclamarán al Gobierno Nacional que disponga de manera urgente las actualizaciones presupuestarias pertinentes y que permitan garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas. Piden también que se garantice la paritaria del personal docente y no docente de todas las casas de Altos Estudios del ámbito nacional.

Cruces

Los cruces en la Legislatura se originaron cuando se disponían a rendir homenaje a los trabajadores en su día, desde la bancada del PJ alegaron que sería un 1 de mayo triste para muchos trabajadores que se han quedado sin trabajo producto de los despidos del Gobierno Nacional, al momento de dirigirse al cuerpo, Neme comenzó diciendo “hablan de los despidos a nivel nacional, pero no mencionan los que se dieron en la provincia con el personal de salud los primeros meses del año”.

“Es de una hipocresía muy grande para con el pueblo formoseño, porque los empleados cobran mucho menos de lo que cobran en otras provincias y los pobres sueldos no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos”, acotó.

“Debemos decir también que se han llenado la boca marchando por la universidad pública y es el lugar que fue más saqueado, es por ello que nos solidarizamos con los trabajadores de la provincia de Formosa. Además no podemos dejar de nombrar que no se han acercado a hablar con los choferes de Crucero del Sur que están padeciendo desde hace más de un mes, eso es ponerse a la par de los que más sufren”, continuó diciendo.

Asimismo y en otro tramo de la sesión, cuando ya los ánimos parecían haberse tranquilizado, la Diputada de Nuevo País volvió a pedir el uso de la palabra, acción que nuevamente fue criticada por sus pares del oficialismo, de igual manera, la Legisladora en su oratoria indicó “que le sorprende que ninguna de las mujeres del PJ se hayan solidarizado con ella cuando un diputado de la misma banca, la trata de delincuente, así como también me sorprende que el Diputado (por Pablo Sosa) me miró amenazantemente y se sonrío y yo le dije que no le tengo miedo porque lo denuncié en la Justicia quien dictamine acerca de este hecho”.

De todas maneras, explicó que “ella sabe de quién es la justicia y de quien es la Cámara, pero que lo único que ella pide es respeto, porque si un diputado quiere hablar y no le dejan porque no respetan las voces de los otros, está incumpliendo con el reglamento”.

“En la sesión pasada le dolió lo que le dije de los originarios y es por ello que atentaron contra mi propiedad a 100 metros del barrio Namqom”, señaló.

Por último, resaltó que si quieren la banca, se la saquen y que le explique al pueblo el porqué de la decisión.