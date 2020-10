Legislatura tratará el no corte de servicios esenciales a beneficiario de Tarifa Esfuerzo Formoseño: la oposición pide “reglas claras”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado de Juntos por el Cambio, Enrique Ramírez indicó que durante la sesión en la Cámara de Diputados abordarán los servicios esenciales. “Hoy vamos a tratar el no corte por falta de pago de los servicios esenciales (agua y energía eléctrica), nosotros pedimos más claridad y tratamos de aclararlo dentro del proyecto de ley, pero el oficialismo con el número que tiene en la Cámara no nos permitió”, aseveró.

Seguidamente indicó que “nos parece muy buena la medida de que no se les cobre a los beneficiarios de la Tarifa Esfuerzo Formoseño, pero nos parece importante poner reglas claras para el día después, es decir, cómo van a pagar estos usuarios, si lo harán en cuotas o todo junto, si la deuda tendrá intereses y qué porcentaje”.

“También nos parece relevante que se agregue a otras personas, como es el caso de aquellas que pagan ingresos brutos, que no pueden trabajar, y no solo que no se les corte la luz en su negocio sino tampoco en sus casas”, agregó.