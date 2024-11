Lenny Kravitz firmó autógrafos y se sacó fotos con sus fans antes de su primer show en Bs. As

Lenny Kravitz está a punto de presentarse en Buenos Aires. Esta noche dará el primero de los dos recitales que tiene programados en el Movistar Arena, con entradas totalmente agotadas. Y en la previa a este esperado momento, un grupo de fans fue a visitar al cantante estadounidense a la puerta del Palacio Duhau Park Hyatt, el hotel porteño en el que se está alojando.

Según pudo saber Teleshow, se había montado un dispositivo de seguridad para que Lenny saliera por la cochera del alojamiento en dirección al Movistar Arena, donde probaría sonido de cara a su primer recital. Sin embargo, el músico salió caminando por la puerta y al ser divisado por los fans que lo esperaban del otro lado de la reja, primero los saludó de lejos. Y después accedió a los pedidos de fotos y autógrafos, por lo que decidió acercarse hasta donde estaba el grupo.

Allí permaneció por unos diez minutos para firmar cada autógrafo solicitado y acceder a cada pedido de foto. Incluso, un fan le llevó un busto de silicona que realizó a imagen y semejanza de Kravitz, al cual el artista le estampó también su firma y le agradeció el gesto. Una vez que todos estuvieron satisfechos, el estadounidense emprendió su viaje hacia el microestadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo y ya se quedará en el lugar, a la espera de su show.

Kravitz llegó a Buenos Aires hace dos días y aprovechó el tiempo antes de sus shows para sentir algo del pulso porteño. Así, fue captado en un reconocido bar ubicado en el barrio de Chacarita, donde le regaló un instante amable a los ocasionales comensales y a los fanáticos que lo esperaban fuera del local, al acceder a los pedidos de fotos. Un rato más tarde cenó en un restaurante vegetariano de moda ubicado en Villa Crespo.

A este lugar, llegó unos minutos antes de las 20 del pasado martes, junto a un grupo reducido de seguridad. Teleshow tuvo acceso al menú que pidió el cantante estadounidense. A modo de entrada pidió la focaccia de masa madre a la leña. Y, según los testigos, el sabor ahumado de la misma le gustó tanto que pidió una porción más.

Como segunda entrada probó la palta quemada, el queso llanero y el platito del día: un ceviche de sandía ahumada. Después le sirvieron un ramillete de gírgolas a la leña y cerraron con la que denominan “la joyita de la corona de la carta”, el Doble Magic, brioche de gírgolas y salsa de chiles tatemados. Todo esto lo acompañó con un vino blanco de la Patagonia y un tinto ligero de Maimará, ambas botellas de autor, una de las características del local. “Se fueron felices y agradecidos. Prometió volver”, le comentaron a este medio.

Kravitz vuelve al país en el marco de su gira mundial Blue Electric Light, mismo título de su doceavo álbum de estudio, el cual editó en mayo de este año. Además de varios de sus temas nuevos, su repertorio en vivo contará con los hits más aclamados por su público, que viene cosechando desde principios de los años 90: “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Fly Away”, “Always on The Run” y “Let Love Rule”, entre otros.

Lenny empezó esta gira en junio pasado en Alemania, recorrió buena parte de Europa, pasó por Estados Unidos y llega a la Argentina después de haberse presentado en Brasil. Esta es la cuarta visita del reconocido músico al país, ya que sus últimos shows en Buenos Aires fueron en marzo del 2005 en La Bombonera, en 2011 en el Club GEBA -como apertura del Personal Fest- y en 2019 como uno de los cabezas de cartel de Lollapalooza Argentina.

Antes de los recitales de Kravitz en el Movistar Arena habrá tiempo y espacio para un importante crédito local. Marilina Bertoldi es la artista elegida para ser el show de apertura, quien actuará a partir de las 20 en ambas fechas. Nacida en 1988 en la ciudad santafesina de Sunchales, cuenta en su haber con un interesante recorrido en el underground con su extinto proyecto Marilina Connor Questa (luego acortado a Connor Questa). En paralelo, fue desarrollando un camino en solitario que ya cuenta con cuatro álbumes de estudio y un ep.