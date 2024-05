‘Leo’ Gutiérrez: «Me voy triste, pero con mucho respeto hacia el Olímpico»

El entrenador aceptó la decisión de la dirigencia y les pidió a los hinchas que sigan apoyando para salir del mal momento.

«Leo» Gutiérrez rompió el silencio. Pese al dolor de haber sido destituido como entrenador principal de Olímpico, el cordobés habló y aseguró que mantiene un vínculo afectivo con el club y con la ciudad de La Banda.

«El último mes y medio, los resultados no fueron óptimos. Era una decisión que podían llegar a tomar los dirigentes. Obviamente que me puso muy triste, pero son las reglas del juego. Los entrenadores estamos en esta situación que cuando los resultados no acompañan como se debe, podemos llegar a ser cortados. La verdad es muy triste, es muy duro para mí, pero son las reglas del juego y nada que reprochar, sólo seguir adelante», expresó «Leo» en camino de regreso a Mar del Plata, donde estará a la espera de recibir nuevas ofertas de trabajo.

Mensajes

El entrenador cordobés envió mensajes con diferentes destinatarios. «A los hinchas les pediría que sigan apoyando, que tienen un excelente equipo, que confíen, que le den su cariño para salir de este mal momento. Al plantel, lo que les dije antes de irme. No los pude ver personalmente, pero la verdad no me gustan mucho las despedidas. Fue mejor así, de esta forma. Agradecerles primero y desearles el mayor de los éxitos en el final de la temporada. Olímpico tiene plantel para entrar entre los cuatro. Depende de sí mismo, no depende de nadie. Y seguramente lo van a poder lograr. Es un equipo que está muy unido, que tiene muy buena onda dentro y fuera de la cancha. Que sigan adelante y que puedan llegar a los objetivos», indicó convencido.

Y también tuvo palabras hacia Esteban Gatti, su asistente técnico, que quedará al frente del equipo. «Él conoce muy bien al plantel, trabaja bien. Seguramente podrá hacer un buen trabajo en lo que resta de la temporada y desearle todo el éxito del mundo», señaló.

«Leo» llegó en el 2019 a Olímpico y no pudo completar su quinta temporada. «La evaluación de todos estos años en el club para mí es sumamente positiva. Estoy sumamente agradecido con Oscar Ledesma por la confianza que siempre tuvo en mí. Lamentablemente llegamos a este punto. No me voy feliz por no poder terminar la temporada, pero si hago una evaluación fría, la verdad que tengo agradecimiento, porque Oscar siempre me tuvo en cuenta para estar al frente de los diferentes proyectos. Ver al club crecer como ha crecido, verlo tan lindo como está y seguramente va a seguir creciendo, me pone feliz. Haber estado en una institución que no solamente hacía inversión en el equipo sino también en el club, agradecido a la gente. Conocí una provincia hermosa, con gente espectacular, que me abrieron las puertas de sus casas, con los hinchas que siempre fueron a apoyar, la verdad que diez puntos y agradecido por el cariño. Siento mucho respeto hacia La Banda, hacia el club. Me voy triste, pero con mucho cariño hacia la institución», concluyó.