Leo Gutiérrez: «Queremos ganar el Interligas»

Olímpico de la Banda se prepara para la gran final del torneo binacional ante Caxias do Sul. En la previa, la palabra del coach.

El entrenador de Olímpico se refirió a la fase de grupos disputada en San Pablo y como llega el equipo a la gran final del Interligas frente a Caxias do Sul de Brasil, el martes 26 desde las 22.00 horas en el Vicente Rosales.

«Tras el viaje las sensaciones son buenas porque pudimos jugar en buena forma los tres partidos, sueltos contra los equipos brasileños y contra Platense mucho más seteados, no nos dejaron correr en ningún momento y se hizo un partido más cerrado, apareció el amor propio y coraje de los jugadores para sacar el partido adelante corriendo bien las ofensivas y defendiendo bien», comenzó diciendo el entrenador de Olímpico.

En relación con el equipo, expresó: “el armado nos permite mover las piezas y encontrar respuestas en el banco, tenemos calidad de jugadores, pero hay que trabajar, recién comienza todo este proceso y hay que seguir buscando la mejor forma, obviamente corregir errores siempre es mejor ganando, pero hay que continuar tranquilos y enfocarse en lo que viene».

Al hacer mención al rival en la gran final, Leo, indicó: Es un rival de cuidado, tienen un juego prolijo, no corren muchos sistemas, pero tienen una idea definida, defienden muy fuerte y atacan mucho el rebote ofensivo. Los jugadores 4 y 5 pueden tirar de frente al aro, no suman muchos tiros de 3 puntos, salvo los dos bases, será un partido interesante». Finalmente el entrenador que ya supo ganar el Interligas como jugador, le pidió a la gente que acompañe al equipo. «Hay que hacerles sentir el rigor al rival en nuestra cancha, que la gente se sienta tranquila y vaya a disfrutar porque los jugadores daran lo mejor».

Regatas Corrientes tuvo un

amistoso de pretemporada

frente a Villa San

Martín con victoria 81-71

El Club de Regatas Corrientes sigue con su puesta a punto de cara al inicio de la temporada 2023/24 de la Liga Nacional, y en medio de los trabajos llevó a cabo un encuentro amistoso frente a Villa San Martín de Resistencia el sábado por la mañana en el José Jorge Contte.

La victoria quedó en manos del conjunto anfitrión por 81-71 sobre el elenco chaqueño que también se prepara para una nueva campaña en la Liga Argentina.

Uno de los nombres que dejó buenas sensaciones en el pasado Interligas y que se va afianzando en esta nueva versión Remera es Franco Vieta, quien luego del partido amistoso dejó sus sensaciones sobre el equipo y la preparación.

“Seguimos todavía en preparación. Seguimos jugando y haciendo partidos, y nos viene bien para llegar de la mejor manera a la Liga. Nos sirve para saber dónde estamos parados y como venimos en esta pretemporada”, arrancó diciendo el escolta oriundo de Resistencia.

Además, agregó: “Tuvimos el Interligas donde creo que mostramos cosas interesantes y que hicimos las cosas bien, aunque no pudimos pasar a la final, y ahora con estos encuentros nos sirven para seguir mejorando, aunque debemos continuar trabajando”.

Por otro lado, respecto a su incorporación en el plantel, explicó: “Este es un equipo que se conoce mucho, tiene jugadores que vienen jugando juntos desde la temporada pasada, y luego algunos que nos incorporamos al equipo, pero nos pudimos adaptar rápido al juego que pretende el entrenador”.

Para cerrar, Franco dijo: “Estoy contento por el equipo, porque sé que lo está dando todo en cada entrenamiento, y creo que estamos preparados para arrancar la Liga”.

Recordemos que el conjunto del parque Mitre estará debutando en la Liga Nacional el próximo 5 de octubre en el Estadio de los Sueños frente a Argentino de Junín a las 20.00 horas. El 11 tendrá su segunda jornada recibiendo a Peñarol de Mar del Plata desde las 22.00 horas.