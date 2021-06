Leo Mayer quedó afuera del top 200 luego de 10 años

Compartir

El correntino Leonardo Mayer no atraviesa un buen presente en el circuito, y por ello volvió a caer puestos en el ranking ATP donde se ubica 229°.

La actualización del ranking semanal de la ATP no trajo buenas noticias para el tenista correntino Leonardo Mayer (34 años), quien tuvo un marcado descenso. El campeón de Copa Davis pasó a ocupar el puesto 229, descendiendo 72 lugares. Así, en casi 10 años, es la primera vez que sale del Top 200.

La última vez que el “yaca” Mayer había estado fuera de los mejores 200 tenistas del mundo fue el 25 de julio de 2011. Se debe recordar que el mejor puesto que consiguió el correntino, en 18 años de carrera profesional, fue en junio de 2015 cuando estaba entre los mejores 21 del mundo.

En esa posición logró mantenerse dos semanas. En cuanto a los restantes jugadores correntinos, el ranking mejoró en un puesto. Agustín Velotti escaló al puesto 335, mientras que Ignacio Monzón ahora ocupa el puesto 748.

Podoroska superó su

mejor posición en el ranking

por segunda vez en un mes

Aunque no pudo superar el debut en Roland Garros, Nadia Podoroska sigue firme dentro del top 50. Este lunes la tenista superó su mejor posición en el ranking, algo que ya había logrado antes del comienzo del segundo Grand Slam de la temporada.

La derrota en singles ante Belinda Bencic no le impidió a la rosarina alcanzar el puesto 40 de la clasificación de la WTA. De esta manera, trepó dos escalones luego de su paso por el Abierto de Francia, donde además tuvo una excelente actuación en dobles que le permitió llegar a semifinales con Irina-Camelia Begu.

A los 24 años, “Nachu” tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio como parte de su agenda para los próximos meses de competencia. Sin embargo, antes tendrá la chance de competir en otros torneos profesionales de gran importancia.

Podoroska tiene un lugar asegurado en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año. Allí puede ingresar directamente a la primera ronda, una instancia a la que no había accedido hasta ahora a lo largo de su carrera.

La rosarina se mantiene invicta ante jugadoras top 10 y este año logró derrotar a Serena Williams. La ex número 1 del mundo fue su rival en el Masters de Roma y se sumó a la lista que completan Petra Kvitova y Elina Svitolina.

