Leonor Benedetto se descompensó mientras realizaba una entrevista en Mar del Plata

Leonor Benedetto tuvo una isquemia transitoria el sábado pasado en Mar del Plata. Según pudo saber Teleshow, fue mientras brindaba una entrevista en un programa matutino en Radio Brisas. La actriz presentó dificultades en el habla y fue trasladada a un centro médico, en donde quedó en observación hasta el domingo al mediodía. Se encuentra fuera de peligro y esta noche retomará su actividad teatral.

La artista que está haciendo temporada en la costa con Perdida Mente -de José María Muscari-, fue invitada al estudio de la emisora para repasar su trayectoria y también para promocionar la obra que protagoniza junto a Iliana Calabró, Mirta Wons, Ana María Picchio y Emilia Mazer.

Allegados a la actriz, contaron que no es la primera vez que transita un episodio de estas características, es por eso que fue trasladada de inmediato al hospital, donde la dejaron en observación y le hicieron estudios que dieron bien. El domingo recibió el alta médica y, aunque se encontraba en perfecto estado de salud, la producción determinó que descansara y se recuperara para la función de esta noche de la obra que recientemente ganó un premio Estrella de Mar como mejor comedia dramática.

El mismo sábado, el teatro difundió un comunicado oficial sobre la salud de Leonor Benedetto: “Teatro Atlas/Mar del Plata. Esta noche el papel de la Sra. Leonor Benedetto en la obra Perdida Mente será cubierto por la actriz Laura Espínola, ante un cuadro de salud que afecta a la primera”, indicaron ese mismo día sobre el reemplazo que tuvo la actriz.

Teleshow se comunicó con el productor teatral Carlos Rottemberg, quien detalló el episodio que tuvo Leonor Benedetto. “Estaba en Radio Brisas haciendo una nota al aire y de pronto manifestó que no le salían las palabras, tenía plena conciencia. Llamaron desde la radio al servicio de emergencias y terminamos en el hospital privado La Comunidad, donde se le hicieron los estudios”, destacó.

En tanto, indicó que el episodio que sufrió la actriz fue una “isquemia transitoria, una cosa que requiere simplemente medicación y a futuro observación”. “Pero estuvo bien una vez que pasó el episodio”, llevó tranquilidad el empresario.

También informó que en todo momento la actriz “estuvo lúcida” y no perdió la conciencia. Que quedó internada en observación durante el sábado, le hicieron una tomografía y otros estudios que dieron bien. Y el domingo el propio productor la fue a buscar cuando recibió el alta médica. “Como el lunes descansaba del teatro se resolvió, pero no por indicación médica, que el domingo tampoco trabaje, cosa de que se le junte el sábado, día del sanatorio, domingo descanse y el lunes también hasta hoy (martes), que retoma en su forma habitual”, detalló Rottemberg.

Por otro lado, Iliana Calabró también habló con Teleshow y lo primero que hizo fue aclarar que no se trató de un ACV (accidente cerebrovascular), como se había comunicado en algunos medios. “Ella faltó a las funciones de sábado y domingo. Más allá de tener el alta nos pareció pertinente que empalme con el descanso del lunes. Así hoy retoma, Dios mediante, en el Altas de Mar del Plata. Ojo que no fue un ACV como se dijo. A todas nos ha reemplazado oportunamente María Laura Espínola”, aseguró su compañera de elenco sobre la actriz que se encarga de ocupar el lugar de las distintas protagonistas cuando así lo requieren.

Mirta Wons -también compañera de elenco de en Perdida Mente- dijo a Teleshow que “Leonor está bárbara”. “Se mareó, se le bajó la presión durante una nota. Es una persona que tiene más de 80 años y es lógico que la lleven a la guardia”, indicó la actriz.

“Quedó en observación y ya está, tuvo reemplazo. Ayer lunes no teníamos función, teníamos descanso. Hoy está devuelta en función”, dijo en la misma línea que los otros testimonios que recogió Teleshow sobre el episodio de salud que tuvo Leonor Benedetto.

Y José María Muscari, director de la obra, también aclaró que no se trató de un ACV. “Está perfecta”, afirmó sobre la actriz que este martes retoma su actividad laboral.