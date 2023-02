«Les pedí que no les arruinaran la vida a los chicos», dijo el hombre que luchó para evitar que se lleven a su hijo

Relató el traumático momento en que los asaltantes intentaron tomar cautivo al menor, de 9 años, al que su padre logró rescatar luego de liberarse de sus ataduras, en Villa General Belgrano, donde esta tarde habrá una marcha en reclamo de seguridad

El hombre de 38 años que fue asaltado junto a sus hijos en su casa de la localidad cordobesa de Villa General Belgrano, dijo hoy que les pidió a los delincuentes que “no les arruinaran la vida a los chicos”, y que a pesar de ese ruego uno de los ladrones pretendió llevarse a uno de los menores como rehén.

“Les di todo y querían más y pretendieron llevarse a uno de mis hijos. Le dijeron a mi esposa que como yo no les daba todo se iban a llevar a uno de mis hijos y eso fue lo que pasó, porque no me lo amenazaron, sino que lo cargaron y se lo llevaron”, dijo ayer a la mañana Agustín, dueño de la vivienda y de una vinoteca lindera, en esa ciudad cordobesa ubicada a la altura del kilómetro 76 de la ruta provincial 5.

El hecho, que quedó filmado con cámaras de seguridad que captaron toda la secuencia del asalto e intento de secuestro del niño, ocurrió el pasado viernes cuando dos hombres irrumpieron en la casa y sorprendieron a la familia.

“Comenzó a las 9.15 de la mañana cuando estaba con mi familia e irrumpieron en nuestro domicilio estas dos personas armadas. Venían muy bien preparados, con la intención de maniatarnos, golpearnos, asustarnos”, dijo el hombre de 38 años esta mañana en declaraciones al canal de noticias C5N.

Los delincuentes se apoderaron de una mochila en la que la víctima guardaba unos 850.000 pesos y 9500 dólares y, para escapar, maniataron al dueño de la casa y uno de los asaltantes arrastró al hijo de 9 años de la familia como para llevárselo cautivo.

En ese momento, el hombre pudo desatarse y salió en busca de su hijo, de acuerdo a lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

”Cuando lograron reducirnos, cedí en todo, le di todo lo que tenía disponible, les di la posibilidad de que se lleven todos mis vehículos. Por protección a mis hijos siempre conservé la calma, nunca traté de hacerme el héroe, y les pedí que no le arruinaran la vida a los chicos”, relató el hombre y detalló que habían utilizado precintos para inmovilizarlos.

Aun cuando les había dado todo y exigían más, “dijeron que se iban a llevar a uno de mis hijos, y eso fue lo que pasó, porque se lo cargaron y se lo llevaban”, y fue en ese momento en que se liberó de las ataduras y corrió hacia uno de los asaltantes, que se llevaba al chico.

“Sinceramente, no sé cómo me salí de los precintos y cómo reaccioné así. En un momento, en el piso, le saqué el arma a uno de ellos, la destrabé sin querer y le pegué un tiro al piso, o sea que el arma estaba operativa”, recordó. “En el momento que vi que se llevaban a mi hijo, perdí totalmente la noción de todo”, contó al canal ElDoceTV.

Mientras eso ocurría, una mujer que trabaja como empleada en la casa pudo llamar a la policía y cuando los efectivos llegaron pudieron atrapar a uno de los delincuentes. El otro logró escapar.

Agustín dijo que los asaltantes contaban con apoyo externo porque se comunicaban con ellos. Eran violentos, tenían “intenciones de golpearnos y asustarnos”, añadió.

Según confiaron fuentes policiales, el asaltante detenido, de 21 años, tenía en su poder un arma de fuego calibre .22 y el dinero que habían robado.

La policía y la fiscalía de instrucción del Valle de Calamuchita continúan trabajando para identificar y detener a los cómplices.

Por otra parte, vecinos de Villa General Belgrano convocaron a una marcha para hoy a las 18.30, para reclamar por seguridad y mayor presencia policial en esa localidad del valle de Calamuchita.

