Leticia Bredice angustiada por la división del feminismo: «Me parte el alma esta grieta»

En medio de la polémica por la publicidad con afiches de Jimena Barón para presentar su nuevo tema Puta, y luego de que la artista saliera a pedir disculpas este jueves en sus redes, Leticia Brédice compartió su reflexión respecto del feminismo en Incorrectas, el ciclo de América donde trabaja como panelista.

La actriz participó del debate sobre la “grieta” en el feminismo y se mostró dolida con la situación que se desencadenó con su colega Jimena Barón, quien recibió duras críticas y tuvo que alejarse por unos días para que esto no le afectara a su salud. “A mi me parte el alma el tema. Me da ganas de llorar que entre nosotras luchemos de esta manera. Nosotras somos fomentadoras de confianza en nenas, en chiquitas que están mirando la tele y que pase esto es una falta de respeto hacia nosotras mismas”, comenzó diciendo al borde del llanto Brédice.

“Nadie se escucha. El dolor del otro tiene que ser pasajero. El pensamiento y la acción tienen que ver con la creación, con la vida, con la cosa buena, vida. Hay que ponerse del lado del bien, todas del lado del bien y no del mal”, señaló la ex participante del Bailando 2019 en un diálogo con Moria Casán.

La artista ya con las lágrimas, eXpresó: “Me da una pena tan grande que nosotras que logramos este movimiento en este momento de la era tan terrible, sigamos peleando entre nosotras. Además, en nuestro país que lo que necesitamos es unión porque venimos de estar muy mal y seguimos, despacito saliendo adelante”.

Por su parte, Moria criticó duramente a Jimena Barón tras el video publicado en sus redes sociales donde habla de su salud, el feminismo y la polémica con su canción Puta. «Yo siempre la apoyé. Lo único que me parece mal es que salga a pedir disculpas. ¿Por qué?”, se preguntó la conductora de Incorrectas.

“¿Qué es esto? Se ponen todas a contar lo de la trata, que no tiene nada que ver con esto. Porque son chicas que han sufrido violaciones de chicas… Bueno, no voy a decir como todas, pero cada una de nosotros, por lo menos en mi caso, ha sufrido algo”, concluyó la One.

“Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido, si herimos susceptibilidades quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto, jamás lo sería. Quería arrancar diciendo eso, las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona lo hice, no fue mi intención y no lo sería jamás”, había expresado horas antes, Jimena Barón en su reaparición en las redes.