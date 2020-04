Leticia Brédice volvió a denunciar a su novio en las redes y lo acusó de «ladrón» y «maltratador»

Compartir

No es la primera vez que Leticia Brédice utiliza sus historias de Instagram para denunciar públicamente a su novio, Federico Parrilla, por malos tratos. En octubre del año pasado, la actriz había escrito: “Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche”. Y luego agregó: “Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. Vos tenés calle, putas, noche. Respetá, pendejo con chupines».

Sin embargo, horas más tarde la ex participante del Súper Bailando 2019 borró las publicaciones y se disculpó con el especialista en efectos especiales, a quien nunca llevó a la Justicia. «Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. No lo mereces. Querido mío me disculpo. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no es el medio”, escribió, dando marcha atrás en su denuncia.

Lo cierto es que Leticia volvió a recurrir a las redes sociales para apuntar contra Parrilla. Y, copiando una historia en la que el joven utilizaba un filtro y ponía: “Es espíritu de @alohabelu se apoderó de mí”, agregó de modo acusatorio: “Y vos de mi dinero”.

En otra historia, en tanto, Brédice fue más allá. “Y vos, ladrón, mi camioneta”, escribió sobre el mismo posteo de Parrilla, arrobándolo. Y agregó: “Dale pibe… tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente es de mi hijo”.

Finalmente, en un posteo en el que se ve un retrato suyo, Leticia se refirió a cuestiones de género. “Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras”, escribió, esta vez, sin arrobar a su novio, pero dando a entender que estaba dirigido a él.

Finalmente, la actriz publicó la captura de un chat de WhatsApp, con el que intentó dejar en evidencia la falta de respuesta que encontraba por parte de Parrilla, cuando intentaba contactarlo. “Por favor no desvalorices, descalificar habla de vos y tus temas. Maldecir a los demás no da ni por venganza. Solo Dios sabe por qué”, fue el mensaje que le había escrito ella. Y, al no tener ninguna contestación, diez horas más tarde le puso: “Si querés llegás. No querés, Perdoná”.

Después de esto, Leticia siguió haciendo sus posteos habituales. Y, llegada la noche, aún no había borrado las historias en las que acusaba a Parrilla. Sin embargo, en ninguna de ellas quedó muy claro qué fue exactamente lo que sucedió entre ellos. Ni si, en esta oportunidad, la actriz está dispuesta a seguir hasta las últimas consecuencias, llevando la denuncia a la Oficina de Violencia Doméstica.

Leticia y Federico llevan una relación de tres años. La actriz lo conoció en 2015 mientras participaba en el programa Tu cara me suena, que conducía Marley por la pantalla de Telefé, dónde él se encargaba de crear las máscaras que utilizaban los famosos para las caracterizaciones de los famosos. Y, pese a haberse mostrado siempre muy reservada con respecto a su vida privada, el verano pasado no dudó en mostrase feliz junto al joven durante sus vacaciones en Brasil.

El significativo mensaje de apoyo que Moria Casán le envió a Leticia Brédice

Ante esto, quien se mostró preocupada y no dudó en aportar su granito de solidaridad, fue Moria Casán. Desde su casa, donde pasa el aislamiento social obligatorio, está muy atenta a las redes sociales y a todo lo que acontece alrededor del espectáculo. “Reina, atrévete sin temor, hoy estuve conectada todo el día con vos porque me puse el foulard tan especial que me regalaste. Adelante, no caigas una vez más en tu propia trampa”, comenzó.

Fiel a su estilo, apuntó a una reflexión. Intentó dejar un mensaje que fue tomado por varios, apuntó a eso. Más allá de escribir por lo que le pasó a Leti, bien vale para toda la sociedad. En los tiempos que corren, hay ciertas cuestiones que no se pueden dejar pasar y a eso se refirió la artista: “Evolución en el nuevo mundo que ya estamos transitando. El Talmud dice: “¿Quién sino yo? ¿Cuándo sino ahora?”, terminó y la arrobó.