Leticia Siciliani y su deseo de tener un hijo: “La adopción es difícil, pero considero todas las opciones para maternar”

La última eliminada de Masterchef Celebrity habló sobre sus ganas de formar una familia y explicó por qué no muestra a su novia en las redes sociales ni en los medios.

Aunque ya dejó el reality, un poco por decisión propia y otro poco obligada por el jurado, Leticia Siciliani fue una de las favoritas del público de Masterchef Celebrity. Sin embargo, aunque se mostró tal cuál es, intento guardar su privacidad.

En diálogo con La Once Diez, la actriz contó porqué no muestra a su novia en las redes sociales, y aseguró que le gustaría ser madre. “Mis papás están hace cuarenta años juntos, super enamorados, parece que estuvieran de novios hace un año, uno se crió con eso y en el inconsciente quiere eso, tengo un ejemplo de familia precioso”, comenzó.

Orgullosa de sus papás y de cómo acompañan cada paso suyo y des sus hermanos, recordó el día en el que habló con ellos sobre su orientación sexual: “Lo tomaron bien, querían que estuviese bien. Les generó incertidumbre porque se los conté con angustia pero porque sentía que se los había ocultado, fueron seis meses desde que estaba de novia con una chica hasta que hablé con ellos”.

“Lo aceptaron desde el primer momento y cuando me vieron feliz también. Les pasa con todas las decisiones de mis hermanos”, dijo Leticia y reconoció que si bien la sociedad avanzó en muchas cosas, en la calle aún se puede percibir cierta discriminación.

¿Por qué no se muestra con su novia en las redes ni en la televisión? “Me costó no mostrarla porque siempre fui de contar todo y después entendí que la vida pública la tengo yo, no ella y que es una elección de cada uno. Cuando estamos en la calle no vamos cada una en la suya, la vida es igual, solo que no la exponemos en las redes”.

Feliz con su compañera, la actriz aseguró que evalúa lo posibilidad de tener un hijo: “La adopción en parejas monoparentales, hetero u homo es difícil. En este momento es algo que veo super lejano, pero tengo el deseo desde chica, no sé en qué momento. Pienso que adoptar sería una hermosa opción, pero sé que es difícil. Considero todas las opciones para maternar”.

Sobre cómo se muestra en el reality de Telefe conducido por Santiago del Moro, dijo que ella “es así” y explicó: “Te frustrás porque no te sale algo, soy muy exígete y por más que sea un concurso, es un trabajo. En el momento digo que no voy a llorar y no lo puedo evitar, soy sensible. En ShowMatch surgió ese personaje y ahora Masterchef es otra cosa, soy yo defendiendo mi lugar y a veces uno está más sensible, viene con cosas, fue un año fuerte para todos, más allá de que algunos pudimos pasarla mejor que otros. Te pone mal que alguien critique algo que hiciste con mucho esfuerzo. Es un juego, me divierte, me gustaría jugar más”.

Ya afuera del realiy, seguramente aplicará lo aprendido en su casa, aunque por ahora, no lo hizo y confesó: “Nunca cociné tan poco en mi casa desde que entré a Masterchef, llego y no quiero saber nada. Me tiro a ver tele y mirar el programa”.

