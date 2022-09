Levantaron el paro nacional de prestadores de atención a personas con discapacidad

Compartir

Finalmente se levantó el paro nacional en conjunto que llevaban adelante los prestadores de salud a personas con discapacidad luego de que comenzarán a impactar el pago de honorarios hasta el mes de junio. Ahora el reclamo continuará de forma individual por parte de cada profesional. «Esto no se hubiera dado a conocer si no se llevaban a cabo el paro y las manifestaciones», manifestó Celeste Contreras, Psicopedagoga, al Grupo de Medios TVO.

Cabe señalar que el reclamo que llevaban adelante era debido a la falta de pago de los honorarios por parte de las obras sociales, quienes señalaban que los fondos no fueron girados desde la Superintendencia de Salud debido a los recortes en el área decididos por el Gobierno Nacional.

«Se está normalizando el pago y algunos están pagando hasta junio, otras prestaciones venían sin abonar desde marzo y están abonando hasta mayo; hay otras que todavía están esperando la transferencia del Estado para hacer los respectivos pagos asique estamos ahí todavía en un tiré y afloje», explicó Contreras.

Es que si bien el paro llevado adelante a nivel nacional, junto a unas carpas instaladas frente a la Casa Rosada, fue levantado, el reclamo continúa ya que no todos los profesionales que trabajan en esta área han percibido los honorarios adeudados de meses anteriores.

«Se nos da un poco pero todavía seguimos sin respuestas de lo que falta porque a muchos les falta mayo-junio, ya estamos terminando septiembre y pasó julio-agosto. Se levantó la carpa que estaba en Casa Rosada y se hace el cierre de lo que es el paro de las prestaciones; cada uno, según las respuestas que han recibido de las obras sociales, va a continuar o no la atención así que ya queda muy sujeto a las realidades de las distintas personas», precisó la profesional.

Con esta medida se restablecen algunas atenciones suspendidas, aunque muchas otras más continuarán en este impase y otras seguirán siendo reducidas, ya que queda a criterio de cada profesional respecto a lo adeudado con las obras sociales.

En este sentido Contreras dijo que «se que varios colegas están parados, suspendieron los servicios hasta que se realice el pago hasta junio y otros lo hacemos reducido hasta que se normalice esto». «La realidad es esa pero también entendemos el otro lado, entiendo lo que significa que no vengan o no asistan y eso también nos pesa muchísimo, por eso pedimos la compañía de la familia porque son los afiliados los que tienen que hacer el reclamo. Estamos unos dos pasos adelante y nos queda todavía un trayecto largo», completó.

