Leve baja del dólar financiero, el blue se mantuvo en $ 1.300

En medio de la sangría del Banco Central y en el inicio de una rueda clave, donde el Tesoro busca, por un lado, renovar vencimientos en pesos y, por otro, desterrar temores de una devaluación, Luis Caputo apuró un anuncio sobre el monto acordado con el Fondo Monetario para el acuerdo que terminará de firmarse el mes que viene.

El frente cambiario respondió con cautela: si bien las cotizaciones financieras cayeron levemente, el dólar blue no logró perforar los $ 1.300, pese a que cedió diez pesos en el día.

El dólar MEP bajó 0,3% a $ 1.292; mientras que el CCL cayó 0,4% a opera a $ 1.294,70.

De esta manera, borraron parte de la suba que habían registrado el miércoles, en una jornada que estuvo marcada por la caída del dólar futuro y la expectativa por la licitación de deuda de este jueves.

Los anuncios no fueron suficientes para cambiar el clima de inestabilidad que atraviesa al mercado. Y el Banco Central vendió US$ 84 millones, con lo que el saldo del mes es vendedor en US$ 821 millones.

Por su parte, el Merval perdió 1,1% en pesos y 0,8% en dólares. En Nueva York retrocedieron casi todos los ADR, con caídas mayores a 3% para los bancos Supervielle y Macro.

El lunes próximo el Gobierno tiene vencimientos por $ 9,2 billones. Para cubrirlos, ofrecerá a los inversores una serie de bonos, entre los que se destacan dos opciones de títulos atados al dólar. La mirada del mercado está puesta en esos bonos. Son los mismos que en febrero y marzo el ministerio de Economía declaró desiertos por falta de interés.

La jugada sirvió para descomprimir al dólar futuro, luego de varias ruedas calientes. «La inclusión de dos dollar linked con vencimiento a tres y diez meses en el menú buscaría contener la demanda por cobertura cambiaria a la par de anclar las expectativas devaluatorias para encausar el rumbo del esquema cambiario», señalaron en PPI.

Al igual que el miércoles, este jueves la mayoría de los contratos para este año caen y ahora el mercado ve un dólar de $ 1.372 para finales de este año.

«La licitación de hoy servirá para evaluar el apetito por los bonos dollar-linked, en un contexto donde el mercado ha perdido claridad sobre el marco cambiario para los próximos meses. El anuncio del ministro, previo a la licitación, intenta anclar expectativas. Las tasas de los futuros locales se han comprimido, incorporando nuevamente cambios más marginales en la política cambiaria como escenario base», comentaron al inicio de la rueda en Max Capital.

«El ministro menciono que las reservas crecerían a US$ 50 mil millones, sugiriendo un alto nivel de desembolsos iniciales, y aduciendo que eso serviría de respaldo al peso. Sin embargo, no dio detalles respecto al mecanismo de intervención o la meta de reservas netas, dos variables que determinaran el grado de libertad del Gobierno para intervenir en caso de que la presión cambiaria sea alta», añadieron.