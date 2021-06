Leve descenso: ayer se detectaron 534 casos de coronavirus y 13 fallecimientos

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, fallecieron 13 personas y 534 fueron diagnosticadas con coronavirus en todo el territorio provincial.

Se trata de nueve vecinos de Formosa: Marta de 87 años, Argentina de 67 años, Eugenio de 65 años, Elena de 64 años, Pedro de 64 años, Teodoro de 59 años, Nancy de 51 años, Bernardino de 51 años y Silvana de 34 años; un vecino de Pozo de Maza: Eduardo de 46 años; un vecino de General Mansilla: Cirilo de 69 años; un vecino de Ibarreta: Segundo de 60 años, y un vecino de Clorinda: Nilda de 68 años; por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 534 casos nuevos, fueron detectados en personas de uno a 88 años de edad, en el marco de los 4.517 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas, con un 11,8% de positividad.

Del total de diagnósticos, 373 son de Formosa Capital: 137 por búsqueda activa, 123 consultas por síntomas, 108 contactos estrechos, tres controles por internación y dos consultas por egreso; 20 de Misión Laishí: 17 contactos estrechos y tres consultas por síntomas; 16 de El Colorado: 11 contactos estrechos y cinco por búsqueda activa; 15 de Palo Santo: 13 contactos estrechos y dos por búsqueda activa; 13 de Clorinda: ocho contactos estrechos y cinco consultas por síntomas; 12 de Estanislao del Campo: 11 contactos estrechos y una consulta por síntomas; 10 contactos estrechos de Ibarreta; ocho de Villafañe: seis contactos estrechos y dos consultas por síntomas.

También, se detectaron ocho casos en Laguna Blanca: cuatro por búsqueda activa, tres consultas por síntomas y una consulta por egreso; siete en Los Chiriguanos por búsqueda activa; seis en Pirané: cuatro contactos estrechos y dos consultas por síntomas; seis en Ingeniero Juárez por búsqueda activa; cinco en Las Lomitas: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cinco en Villa Dos Trece: cuatro contactos estrechos y una consulta por síntomas; cinco en General Güemes: tres consultas por síntomas y dos contactos estrechos; cuatro en Gran Guardia: tres contactos estrechos y uno por búsqueda activa; tres búsquedas activas en Lote 8 y otras tres en Siete Palmas.

Por último, dos casos corresponden a General Mansilla: un contacto estrecho y uno por búsqueda activa; dos búsquedas activas a Mojón de Fierro; una consulta por síntomas a Laguna Naineck; un contacto estrecho a La Primavera, otro a Riacho He He y uno más a Subteniente Perín; una búsqueda activa a Belgrano y otra a Villa Escolar; un ingreso desde Corrientes, uno desde Chaco y otro desde Neuquén.

Además, ayer se dio el alta médica a 1019 pacientes recuperados que son de Formosa, 747; Clorinda, 33; Pirané, 28; Laguna Blanca, 22; María Cristina, 18; Ibarreta, 17; Ingeniero Juárez, 15; Villa Escolar, 13; Las Lomitas, 12; Laguna Naineck, 11; Misión Laishi y Villafañe, 10 en cada una; Lote 8, ocho; Estanislao del Campo, Misión Tacaaglé, General Güemes, Pozo del Tigre y El Colorado, siete en cada localidad; General Belgrano, seis; Riacho He He, cinco; El Espinillo, cuatro; Comandante Fontana, Chiriguanos y Palo Santo, tres en cada una; Bartolomé de las Casas, General Mansilla, San Martin II y Mojón de Fierro, dos en cada lugar; Buena Vista, El Potrillo, Pozo de Maza, Siete Palmas, Tatane, Tres Lagunas, Tres Marías y Villa Dos Trece, uno en cada jurisdicción.

En ese contexto, al 31 de mayo en la provincia de Formosa se diagnosticaron 31.847 casos de coronavirus, de los cuales 22.304 se recuperaron, 9.006 siguen activos, 502 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 567.430 test con el 5,61% de positividad acumulada.

Seguir perseverando

Por último, el Consejo reconoció que el esfuerzo que realiza el pueblo unido frente al virus vale la pena; y que está demostrado que la disminución de la circulación de personas, el cumplimiento sostenido de los cuidados preventivos personales y de las medidas sanitarias dispuestas se reflejan luego en una disminución en los contagios, y con ello, de las víctimas fatales por COVID-19.

“Sigamos perseverando en esta lucha por la vida, siendo conscientes del riesgo que enfrentamos, puesto que nuestra conducta responsable es la principal defensa que tenemos frente al virus, a medida que avanzamos intensamente con la vacunación de la población objetivo en toda la provincia”, concluyó el documento.

