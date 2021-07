Leve repunte de ventas en kioscos tras las nuevas habilitaciones

Compartir

Tras el levantamiento de las restricciones en Formosa, aumentó el movimiento de gente, sobre todo en las calles del centro de la ciudad lo que provocó un pequeño repunte de ventas en los kioscos que vienen pasando meses difíciles.

En ese sentido, Oscar, un kiosquero de la zona céntrica, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a esto. “Antes la gente tenía más restricciones para salir de su casa y no lo hacía, ahora como se levantaron las medidas hay más movimiento en el centro, hoy por hoy tienen más libertades y por ende ya están apareciendo más, se nota la cantidad de gente en el centro”, dijo.

Respecto a las ventas aseguró que “como veníamos estando creo que se duplicaron, teníamos un porcentaje muy bajo, estaría en un 60% de lo que era antes, no llegamos todavía al máximo porque la tarde está muerta, en la mañana se trabaja muy bien, a la tarde no cambió mucho, hay gente pero no es tanta, excepto viernes o sábado que hay más movimiento”.

Aseveró además que con las ventas que están teniendo “no alcanza para recuperar las pérdidas, nos falta muchísimo, teóricamente ni siquiera vamos a llegar a fin de año para recuperar todo lo que perdimos todo este tiempo, fue un impacto muy duro, se fue todo lo que es el sacrificio de tanto tiempo, hay que pagar y no recibíamos nada de ganancia, directamente no compensa en nada, se vende lo que normalmente se vendía para cada mes, más o menos en un 70% que se está vendiendo ahora y es lo que la gente compra al pasar, de igual manera la venta en sí ya venía bajando y ahora con todo esto está repuntando”.

Para finalizar aseveró que los precios en los productos, sobre todo las golosinas y chocolates sufren aumentos de manera constante. “Casi todos tienen aumentos, el cigarrillo ya había subido, la gaseosa subió también hace un tiempo, hace un par de semanas y ahora de dos empresa conocidas nos avisaron que casi hay casi un 10% de aumento, de acuerdo al producto van subiendo, los aumentos no paran, ya estamos acostumbrados, cada fin de mes casi seguro que hay aumentos que repercuten en la venta, la gente en vez de comerse dos alfajores se come uno, esa es la verdad, estamos en la semana de la Dulzura pero no pasa mucho porque está todo caro”.

