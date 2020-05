Leve repunte de ventas en los kioscos tras flexibilización de la cuarentena

Compartir

Tras la flexibilización de la cuarentena que le permitió a diferentes sectores volver a trabajar cumpliendo un protocolo y demás requisitos, kiosqueros de la ciudad notaron un leve repunte en las ventas ya que hay mayor afluencia de personas, algo que no se vio durante más de un mes debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que era más estricto.

En ese marco un kiosquero de la ciudad contó que «ahora se nota la afluencia de público, la gente que viene a comprar porque en su tiempo de cuarentena total era muy escasa la venta, ahora hay más movimiento.

Se refirió además a si continúa el faltante de cigarrillos, «la última consulta que tuvimos fue el viernes pasado y nos informaron que entre el miércoles y jueves de esta semana estarían llegando, esa es la promesa que tenemos de los distribuidores de cigarrillos. El comerciante gana más o menos un 3% del valor, no es mucho, esto sirve como un ‘gancho’ para que venga gente y compre otra cosa, por ahí vienen por cigarrillo y llevan alguna coca o un chicle y eso ya es un beneficio».

Sobre la venta de gaseosas, que siempre fue un producto muy consumido, contó que «la reposición de gaseosas sigue, pero Coca Cola por ejemplo no está teniendo nada que sea chico porque toda la producción que tenían por el tema de la pandemia les quedó colgada, fabricar cosas chicas no pueden porque no se venden. Hay lindas promociones pero como se vende es difícil, no es que se vende como antes, en gaseosas hay muchas ofertas pero no se las puede tomar porque no se venden».

Acotó además que «las cocas solo tenemos de litro y medio para arriba, todas grandes, las chicas no están reponiendo porque no se venden y si fabrican no hay bares, no hay lugares donde se venden las gaseosas chicas. Lo quedó de latas es lo que se está vendiendo porque tiene vencimiento en diciembre de este año, ya venció todo lo demás, el último vencimiento que las botellitas tenían era el 16 de mayo y todo eso ya se vendió».

Respecto a si cuentan con otras gaseosas en presentaciones más chicas señaló que «Pepsi me había ofrecido y tenía buena fecha, es Coca Cola la que sacó los productos más chicos porque no están saliendo».

También contó que «no había stock de cigarrillos pero ahora al parecer van a reactivar y van a ir reponiendo, la verdad es que no se gana mucho, es el típico gancho de los kiosqueros, se usa para vender otra cosa, a la gente le gusta comprar un cigarrillo con alguna gaseosa o un chicle, si uno no tiene cigarrillo los clientes pasan de largo y no compran el chicle ni nada».