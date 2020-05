Leve repunte en las ventas de repuestos de motos da esperanza a comerciantes del sector

Compartir

Luego de un largo parate debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus, muchos comercios de la ciudad pudieron volver a abrir sus puertas y empezar a atender al público respetando un estricto protocolo. Entre esos comercios están las casas dedicadas a la venta de repuestos para motocicletas que ante la flexibilización del aislamiento que les permite trabajar en un horario establecido, han tenido un leve repunte en las ventas, teniendo en cuenta además que una mayor cantidad de formoseños opta por viajar en sus rodados y evitar así el uso del transporte público.

En ese marco Luis, comerciante del sector, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre esto.

“La verdad es que ha aumentado un poco la venta, no lo suficiente como para tener una normalidad pero dado el contexto, la pandemia brutal que tenemos, ahora empezó a moverse algo”, comenzó diciendo.

Respecto a cuáles son los repuestos que más se buscan diariamente, explicó que “hay unos 10 artículos que comúnmente pide la gente que son cámaras, cubiertas, aceite y juego de transmisión, en ese rubro no hubo mucho aumento respecto al inicio de la pandemia, sí en los productos que son de alta calidad como por ejemplo los productos japoneses”.

Asimismo acotó que también por la suba del dólar y que la mayoría de estos productos sin importados, “todo sufrió muchísimas modificaciones, entre un 40 y un 50% aproximadamente es el aumento del precio de un producto dolarizado ya que son de alta gama, tienen otro tipo de calidad, de vida útil, antes la mayoría de la gente prefería el producto japonés ante que uno de origen chino, más allá de que esto es importado, tiene un costo bajísimo”.

De la misma forma aseguró que “el movimiento que hay ahora no alcanza al parate de ventas que tuvimos, todavía no llegamos a ese estatus de decir que con la apertura diaria del negocio se pueden llegar a cubrir los gastos, ni por asomo, sí o sí tenemos que recurrir a las líneas de créditos, hace un tiempo estábamos en una situación crítica, era decidir comer o nada, ahora con la apertura de la tasa cero de los préstamos que lanzaron se adhirió la carga y ahora por lo menos podemos utilizar ese dinero en 3 cuotas de 50 mil pesos para pagar los meses que tenemos de agua y luz que son deudas que se fueron acumulando ya que las empresas no tienen ningún tipo de pormenor a la hora de cortar la luz o el agua porque no perdonan nada, ellos saben perfectamente que venimos de una tremenda crisis que afecta más que nada a los monotributistas o pequeños comerciantes y no perdonan en absoluto”.

“Siempre hablamos de esto con los demás comerciantes y nos quejamos, pero al parecer no les interesa la subsistencia del trabajo particular, a mi gracias a Dios me tocó una persona que me bancó en esto y es la dueña del alquiler, gente muy social porque vieron la crisis que estamos sufriendo y gracias a Dios me condonaron hasta hoy el alquiler o sino estaríamos muy complicamos”, acotó.

Para finalizar opinó acerca del horario en que pueden abrir al público que es de 14 a 20 horas y expresó que si bien no le parece el más idóneo, se van adaptando cada día. “La idiosincrasia del formoseño es dormir la siesta, desde las 14 hasta las 17 no hay nada en el centro, en los barrios quizás se mueve un poco más pero en el centro donde pagamos todos los servicios, abrir en ese horario es gastar energía eléctrica y agua porque a las 17 recién empieza el movimiento, yo no veo que eso funcione pero es algo ya que al haber estado cerrado durante casi 2 meses y abrir desde las 14 ahora es algo muy importante”.