Lewis Hamilton elogia a Max Verstappen y apoya a la FIA

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Pese a todo lo que vivió el británico en aquella última vuelta en Abu Dhabi, no le guarda rencor a Max Verstappen, entiende que sólo hizo lo que haría cualquier otro piloto si tiene la oportunidad de ganar el título.

.»No recuerdo lo que le dije a Max en el podio, todo está un poco borroso. No lo he revisado, no quiero retroceder, quiero mirar hacia delante. Si bien no podemos cambiar el pasado, nada cambiará la manera en la que sucedieron las cosas, cómo me sentí en ese momento y cómo me siento sobre esta situación», dijo Lewis.

«Esto no tiene nada que ver con Máx, él hizo todo lo que haría un piloto dada la oportunidad de que le dio. Es un gran competidor y estaremos en otra batalla como el año pasado. Creceremos a partir de nuestras carreras y de las experiencias que tuvimos el año pasado durante la temporada. No tengo problemas con él»,aseguró.

Hamilton apoya y agradece las decisiones de Mohammed Ben Sulayem, el nuevo presidente de la FIA.

«Es bueno ver que la FIA toma medidas para mejorar. Creo que la responsabilidad es clave y tenemos que aprovechar este momento para asegurarnos de que no vuelve a suceder en este deporte. Agradezco todo lo que dijo ayer la FIA porque tenemos que vigilar de cerca para asegurarnos de que estamos viendo esos cambios. Que las reglas se apliquen de manera justa y consistente», finalizó el piloto Mercedes.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp