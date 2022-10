Lewis Hamilton: «Nunca es bueno cuando la temporada termina antes de tiempo»

Compartir

Lewis lamentaría que Max alcance el bicampeonato a cinco fechas del final. Cuáles son los resultados que necesita el neerlandés de Red Bull para asegurarse el título.

Luego de un paréntesis de 18 días la Fórmula 1 volverá a la acción este viernes con las pruebas libres del Gran Premio de Singapur, evento que retorna luego de tres años por la pandemia de COVID-19. El líder del campeonato Max Verstappen (Red Bull), tiene posibilidades matemáticas de abrochar su segunda corona al hilo y sería a cinco fechas del final. Esta eventual coronación anticipada, que en su defecto se trasladaría a la siguiente carrera en Japón, no es bien vista por Lewis Hamilton (Mercedes), quien consiguió cinco de sus siete cetros con antelación.

El jueves es día ideal para que los medios produzcan testimonios en frío, es decir, sin que los corredores de F1 estén con la adrenalina de la actividad. Esto suele llevar a declaraciones reflexivas y en las ruedas previas la prensa suele hacerse un festín. En este caso fue Hamilton, alguien que siempre es noticia y que -no obstante- habla sin el casete, quien acaparó la atención.

El inglés de 37 años afirmó que lamentaría por la gente si Verstappen alcanza el bicampeonato este domingo en el circuito urbano de Marina Bay. “Desde mi punto de vista, no estoy pensando mucho en eso. Pero definitivamente, lo siento por los fans. Para todo el mundo, e incluso para nosotros el año pasado, cuando se llegó hasta el final, fue intenso para todos”.

“Nunca es bueno cuando la temporada termina antes de tiempo. Incluso cuando he vivido la experiencia de terminarla antes de tiempo en lugares como México. Para ti, como individuo, es genial. Pero para el deporte en sí, no es espectacular”, sentenció el británico nacido en Stevenage.

“Estoy muy agradecido por haber tenido ocasiones como en 2008 que se definió en los últimos 17 segundos y, obviamente, el año pasado, más o menos lo mismo. Esperemos que en el futuro sea un poco mejor”, aseguró recordando aquella dramática definición en Brasil cuando a bordo de un McLaren su primer título llegó tras superar en el final a Timo Glock (Toyota). Hamilton apagó el carnaval de Interlagos ya que los locales empezaron a festejar el trunco título de Felipe Massa, quien en el momento que cruzó la meta con su Ferrari era campeón, pero a los pocos segundos el avance de Lewis le aguó su fiesta.

Luego Hamilton reemplazó en Mercedes a Michael Schumacher, quien se retiró en 2013. Lewis plasmó sus otras cinco coronas de forma anticipada con el equipo alemán en 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. En 2014 debió esperar a la última fecha. Mientras que las otras dos definiciones en las que hubo que aguardar hasta el cierre, perdió los campeonatos, en 2016 ante su ex compañero en Mercedes, Nico Rosberg (luego se retiró), y en 2021, a manos de Verstappen.

“Espero que se hagan más cambios para tratar de acercar a todos los equipos y crear una mayor igualdad en todo el espacio de carreras. Espero que todos podamos estar más cerca. Red Bull se ha ido con la suya este año, han hecho un gran trabajo”, admitió en los micrófonos de Sky Sports.

Por otro lado, al británico se lo vio entusiasmado con la mejor que tuvo el Mercedes W13 en las últimas carreras: “Para mí, todavía estoy disfrutando del desafío y estoy orgulloso de la fuerza y el crecimiento dentro de nuestro equipo en términos de las relaciones, en términos de nuestro enfoque”.

“Sólo ver lo duro que trabaja todo el mundo en un equipo es para mí lo más inspirador”, destacó. “Van desde el circuito, vuelan el domingo por la noche, están en la oficina el lunes, tratando de encontrar soluciones, tratando de descifrar el código”, subrayó sobre los integrantes de la escudería germana.

“Es realmente impresionante, porque esta temporada es implacable. Sé que todo el mundo está deseando que llegue el descanso”, culminó. Hamilton apuntó a un ejercicio de 22 eventos y que en 2024 será más extenuante con un récord histórico de 24 fines de semana de competencia, seis de ellos con carreras Sprint, como se informó esta semana.

Aunque reconoció que él y su equipo aún están en deuda. “No se logró lo que se suponía que debía lograr, así que fallamos en eso. Cuando fallas una vez, vuelves a intentarlo, y si fallas una segunda vez, continúas intentándolo”.

Cómo se define

Si Verstappen gana (25 puntos) y logra el récord de vuelta (1 punto), conseguirá el título si Charles Leclerc queda octavo o peor y si su compañero de equipo, Sergio Pérez, es cuarto o peor. También será bicampeón si vence sin la vuelta más rápida victoria, y Leclerc termina en la novena colocación o peor y si Checo Pérez es cuarto, pero sin el récord de vuelta.

Max, que este viernes cumplirá 25 años, si llega al alzarse con su segunda estrella en la Máxima, igualará a Michael Schumacher en la antelación consagratoria. El Kaiser aún ostenta el récord de haberse coronado cinco fechas antes del final en 2002, cuando igualó a Juan Manuel Fangio en cantidad de títulos. Luego el germano plasmó otros dos en 2003 y 2004, también con Ferrari. Mientras que Hamilton alcanzó dos de sus coronas a tres fechas del final.

“Solo tratamos de tener un buen fin de semana”, le dijo Verstappen a Sky Sports. “Ganar aquí sería bueno, pero no es algo en lo que realmente esté pensando, pero, por supuesto, también es bueno ganarlo de una manera más tranquila”, añadió.

Este viernes comenzará la acción en Marina Bay con los dos ensayos libres (7.00 y 10.00 hora de la Argentina). El sábado se llevará a cabo la tercera práctica (7.00) y la clasificación (10.00). El domingo será la carrera a partir de las 9.00.

