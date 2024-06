Ley Bases: Alarcon denunció retrocesos graves en conquistas de los trabajadores por modificaciones en materia laboral que se estudian en el Congreso de la Nación 

Victor Alarcon, secretario General de ADEFCA e integrante de la CEA, manifestó su preocupación porque luego de varias semanas de debate del proyecto de Ley Bases, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, el plenario de comisiones del Senado emitió un dictamen final y se espera que en la próxima semana le den luz verde en el Congreso. “Estotraería la modificación de diversos articulados, entre ellos, lo referido a la Reforma Laboral”, comentó.

Alarcon rechazo que el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) logró incorporar un punto que había quedado por fuera en el proyecto original: la participación en una protesta sindical puede ser causa de extinción de relación laboral. Se trata de un endurecimiento de la Reforma Laboral, enviada por el bloque de La Libertad

Alarcon, detalló que de prosperar esto, seria un hecho la incorporacion de la protesta sindical como motivo de despido con causa a los trabajadores

Alarcon explico que no se trata de una cuestion menor, ya que este es un ítem que recrudece la reforma laboral, una iniciativa del Ejecutivo nacional.

Alarcon adelantó que en los próximos días la Cámara de Senadores de la Nación se encargará de debatir el proyecto final en el Congreso .

Que Cambia?

Alarcon explicó que el artículo 17, que sustituye el artículo 242 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo por otro que dice que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.

El texto que debatirán los senadores agrega que “se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente”.

Esta cuestion constituye en sí misma un grave retroceso en materia de derechos y conquistas sociales conseguidas por los trabajadores, determinó Alarcon, quien llamó a estar atentos a lo que en breve se determine en el Congreso de la Nación.