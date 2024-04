Ley Bases: fuerte unión de las provincias del Norte Grande en reclamos

Los representantes de las diez provincias del norte del país se reunieron en la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino.

La Rioja fue el punto de encuentro para Vicegobernadores, autoridades legislativas, Senadores y Diputados en el marco de la 50° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino. Este organismo reúne a 120 legisladores provinciales de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

En dicho evento, se pronunciaron al respecto de la quita del capítulo fiscal referido al tabaco del proyecto de la Ley Bases impulsado por la administración de Javier Milei. Apoyando la iniciativa del gobernador salteño Gustavo Sáenz, los representantes de las diez provincias pidieron al Gobierno que reincorpore la modificación de impuestos internos al tabaco al proyecto enviado al Congreso de la Nación.

El reclamo por los impuestos al tabaco

Esta iniciativa fue expuesta por el senador provincial Enrique Cornejo, que detalló: »se trata de una cuestión de interés de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que la actividad económica de la producción y comercialización de cigarrillos genera importantes tributos al tesoro de la Nación sumando 600 mil millones de pesos en el ejercicio fiscal 2023 que fueron coparticipados a todas las jurisdicciones».

Además, agregó que »el 40% de la industria no está dando cumplimiento a la estructura fiscal correspondiente porque fallos judiciales de cuestionada legalidad y legitimidad la han eximido de este impuesto: en 2023 fueron 200 mil millones de pesos los que dejaron de integrar el tesoro de la nación por este motivo».

En cuanto a la ley ómnibus que no fue aprobada en febrero, Cornejo explicó que se había propuesto una nueva estructura fiscal, un nuevo mecanismo de control para evitar la evasión impositiva: »El propio presidente de la Nación manifestó que se van a terminar las prebendas y los beneficios del señor del tabaco, quien hoy concentra casi el 40% de las ventas nacionales. Lamentablemente, el vocero presidencial anunció luego que esta cuestión no va a ser tratada en la nueva Ley Ómnibus, sino en una ley posterior».

Y reflexionó: »¿Acaso va a cambiar la integración del Congreso Nacional? No, entonces no hay motivo alguno para que no se lo trate. Esta cuestión reviste gravedad institucional porque están afectados los recursos de la nación, de las provincias y de miles de argentinos».

Los otros temas que se

trataron en la reunión

Al igual que lo hicieron con la problemática referida a la cuestión fiscal del tabaco, los parlamentarios se pronunciaron con preocupación sobre la problemática de la producción del maíz que afecta a la región por la plaga conocida como chicharrita.

También lo hicieron en contra del recorte presupuestario a las universidades públicas, situación agravada por las subas indiscriminadas en las tarifas eléctricas, de gas y de agua, así como del boleto de transporte público de pasajeros producto de la quita de subsidios. En ese sentido, solicitaron al Gobierno Nacional una tarifa eléctrica diferencial para las Casas de Altos Estudios.

En esta 50° Sesión Plenaria se trataron cerca de un centenar de proyectos, entre los que se destaca la creación del Instituto Regional de Federalismo, iniciativa del vicegobernador Antonio Marocco que fue aprobada por el Parlamento.

La reunión contó con la presencia del gobernador local, Ricardo Quintela. Además, conformaron la Mesa Ejecutiva el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat Lacroix, junto al vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder.

Además los vicegobernadores de La Rioja, Teresita Madera; Catamarca, Rubén Dusso; Tucumán, Miguel Acevedo; y Formosa, Eber Wilson Solís. También el presidente de la Cámara de Diputados de Misiones, Oscar Herrera Auad; su par de Corrientes, Pedro Cassani; la presidenta de la Legislatura de Chaco, Carmen Noemí Delgado; y el vicepresidente 1° de la Legislatura de Jujuy, Fabián Tejerina.