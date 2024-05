Ley Bases y pacto fiscal: el Gobierno aceptó en el Senado 45 cambios para destrabar los dictámenes

Con significativas concesiones a los patagónicos, se subió el mínimo no imponible de Ganancias y se incrementó al 5% las regalías que recibirán las provincias mineras; en el paquete fiscal se limitó la posibilidad del blanqueo para los hermanos.



La urgencia del Gobierno por enviar señales de gobernabilidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó su plasticidad en la discusión de las iniciativas impulsadas por Javier Milei. Después de cuatro semanas de intensas tratativas en la Cámara alta, la Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.



Los acuerdos se terminaron de cerrar ayer por la tarde-noche, cuando el oficialismo limó las diferencias que lo habilitaron a discutir los proyectos en el recinto, previsto para la semana del 12 de junio. Tras ello, Diputados podrá ratificar los cambios o insistir con la redacción original.



El artífice de esta victoria fue el superministro, Guillermo Francos, recientemente nombrado jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse, que también sigue a cargo de las competencias del exministerio del Interior. Es decir, tiene bajo su ala las carteras más políticas del gabinete libertario.

Este nuevo rol le permitió ayer destrabar las negociaciones con la oposición dialoguista con quienes, tras una jornada de intensas tratativas, los consensos parecían haberse estancado una vez más. La vicepresidenta Victoria Villarruel, con diálogo fluido con todos los espacios políticos, fue parte de este logro.



El aumento de las regalías mineras para las provincias terminó por saldar la discusión y destrabó la firma del santacruceño, José María Carambia, quien insistía en incrementar del 3% al 5% esos aportes. Por la mañana, el dictamen que hizo circular el oficialismo ya contenía una modificación crucial para los patagónicos: la elevación del mínimo no imponible en un 22% para esta región en el pago de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, algo que venían reclamando y el Gobierno se mostraba reticente a conceder.



El amotinamiento patagónico se incubó desde el debate en Diputados. Si bien allí los legisladores que responden a los gobernadores del sur alzaron su voz para exigir que en la reimposición del tributo se contemple su elevado costo de vida, este reclamo no prosperó.

En el Senado, en cambio, retienen la cuarta parte de sus miembros y no dudaron en hacer valer su peso. Junto con Unión por la Patria (UP) y una porción del peronismo no kirchnerista, lograron rebatir la intransigencia inicial de la Casa Rosada. El próximo desafío será asegurarse de que en la Cámara baja no reviertan sus logros. Esta es la garantía que exige por estas horas el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien frenó la firma del despacho del paquete fiscal por medio de la legisladora de su provincia Andrea Cristina.



En el paquete de privatizaciones, en tanto, el Gobierno se negó a habilitar modificaciones. Muchos de los gobernadores patagónicos solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de las privatizaciones totales. No obstante, no lograron torcer el brazo del oficialismo y deberán llevar sus planteos al recinto.

Cambios en la Ley Bases

Desregulación del Estado: se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Se listan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); Superintendencia de Seguros de la Nación; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, se sumó un párrafo en el que se garantiza el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.



Empleo público: se consignó que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.

Modernización laboral: a pesar de que un sector de la UCR retomó su pedido para limitar las cuotas solidarias que perciben los sindicatos, una de sus principales fuentes de financiamiento, esta cláusula finalmente fue eliminada del dictamen firmado. A través del senador radical Víctor Zimmermann, solicitaron en el debate en comisiones que estas erogaciones sean válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresa su voluntad en contrario.

Justa causa de despido: fue incluida la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.

Régimen de Incentivo

de Grandes Inversiones (RIGI):

Fue reformulado el artículo 163 que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI.

Se incluyó un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.

Se limitó el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería exclusivamente a la provisión de la empresa dentro del régimen.

Se incorporaron incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales.

Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.

Cambios en el paquete fiscal

Blanqueo:

Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.

Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.

Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.

Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.

Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.

Impuesto a las Ganancias:

El incremento del 22% del mínimo no imponible para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz implica que la base del tributo para los contribuyentes de estas provincias pasará de $1,8 a $2,2 millones para solteros, y de $2,2 a $2,6 millones para casados con hijos. Técnicamente, no se cambiaron los montos de las escalas sino que se prevé un aumento en los descuentos por conceptos como cargas de familia, entre otros.

Para Tierra del Fuego, en tanto, se sostiene la exención impositiva -donde se incluye el impuesto a las Ganancias- estipulada en la ley 19640.

Se incluyó la posibilidad de que se puedan deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios.

Monotributo social: se mantiene con un esquema diferente al vigente, en el que quien adhiera pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.

Ley Minera: se incrementó del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias.