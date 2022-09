LEY DE HUMEDALES: EXPERTOS CUESTIONARON EL PROYECTO DEL OFICIALISMO Y ASEGURARON QUE NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE INCENDIOS 

La mirada de los especialistas Participaron de la reunión de comisión técnicos del INTA, productores agropecuarios y mineros, especialistas en derecho ambiental, técnicos de la Mesa de Enlace, representantes de las provincias afectadas, y habitantes de las islas.“Todos los humedales de la Argentina tienen sistemas productivos. Tienen gente viviendo, gente que trabaja y que depende de los servicios ecosistémicos de los humedales. Muchos proyectos hacen foco en los servicios ecosistémicos de regulación y muy poco en los servicios ecosistémicos de abastecimiento y en los servicios culturales”, señaló Pablo Mércuri, quien asistió en representación del INTA.“La realidad de la Argentina en cuanto a necesidad es muy diferente. Hay lugares donde es muy necesaria la ley, y donde deberían generarse leyes a nivel provincial. Pero otra cosa es extender la ley a toda la Nación, siendo que los humedales son un objeto polifacético diferente de lo que son los bosques o los lagos. Son muy elásticos, con variaciones de un 500 % entre períodos de aguas altas y aguas bajas. Las salinas de Jujuy son una cosa, los humedales de la Patagonia son otra, las turberas son otra, el Iberá es otro, el Paraná es otro. Tienen diferente forma de funcionamiento”, dijo Juan José Naiff, investigador del CONICET.Jorge Adámol, profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales UBA, Investigador CONICET e INTA explicó que “los incendios tienen conexión con los humedales, pero son cosas diferentes. Una ley no va a resolver la emergencia de los incendios. Las mismas áreas que hoy se queman muy pocos años atrás se inundaron muy fuertemente. Eso no es raro, porque los ambientes de humedales están sometidos a fluctuaciones muy fuertes. Por eso hay que tener planes de contingencia, en lugar de salir corriendo a buscar aviones hidrantes en un momento o botes en otro”.Noel Breard, senador Provincial de la Provincia de Corrientes y miembro informante de un proyecto del Parlamento del Norte Grande referido a esta ley, afirmó que “nosotros vamos por la positiva. Decimos que Ley de Humedales sí, pero tenemos observaciones. No venimos a pedir sugerencias sino a hacer advertencias constitucionales y de derechos de las provincias. El artículo 41 de la Constitución permite un federalismo de concertación, y delega a las provincias el poner los presupuestos mínimos”.



Luego de las intervenciones de los invitados, el diputado Fabio Quetglas, señaló que “Argentina está renunciando paso a paso a la gestión inteligente de sus recursos naturales. Yo quiero que tengamos una muy buena ley de humedales. Que respete el orden jurídico constitucional, que dé el lugar que corresponde a las provincias, que permita a los productores seguir produciendo. Que nos dé a toda la tranquilidad de la mejor gestión de los recursos. Eso es posible”.

El diputado Jorge Vara también habló de la necesidad de “la ley de humedales sea discutida en profundidad, con consistencia y con rigor científico”. Y cuestionó la negativa del oficialismo a que la reunión informativa realizada hoy fuera en el marco del plenario de las tres comisiones que están estudiando el proyecto.

El diputado Jorge Rizzotti remarcó que “quienes somos del interior pedimos respeto al federalismo. Hay un montón de casos que se dan en leyes donde no se respetan a las provincias. Desde asignación de recursos como de políticas sociales, donde cuanto más lejos vivimos de Buenos Aires más sufrimos la falta de federalismo. Nada mejor que el propio lugareño cuidando el medio ambiente. Muchas veces desde un décimo piso de la ciudad de Buenos Aires se generan proyectos que no tienen en cuenta a muchos de los argentinos que viven al margen de los beneficios que dan las grandes ciudades”.

Luego, la diputada Ximena García, aseguró que “nosotros aclaramos desde un primer momento que esta ley no viene a resolver el problema de las quemas. La Ley de humedales debe ser una ley que genere políticas a mediano y largo plazo, y que genere certidumbres y seguridad jurídica para saber dónde y cómo se puede producir. Las posiciones fundamentalistas y extremas bloquean el debate. Es posible tener un futuro donde ambiente y producción sean compatibles”, remató.