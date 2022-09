Ley de humedales: Ricardo Buryaile denunció amenazas

Compartir

El Bloque de Diputados Nacionales de la UCR repudió las amenazas de muerte recibidas por el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Ricardo Buryaile, en el marco del debate por la Ley de Humedales.

El diputado por Formosa mostró en sus redes sociales las amenazas que viene sufriendo en las últimas horas. En un intercambio por Twitter, un usuario le dijo «te vamos a prender fuego».

Buryaile preside la Comisión de Agricultura, una de las tres comisiones que interviene en el plenario que comenzó el jueves a trabajar en un dictamen consensuado de Ley de Humedales.

«En medio del debate parlamentario, he sufrido varias de este tipo de amenazas. Es lamentable que en democracia, no quieran escuchar a todas las voces y se dirijan de manera sesgada y violenta. Es muy difícil construir si lo que se promueve es el odio y la estigmatización», expresó Buryaile en su cuenta de Twitter y adjuntó imagen de la amenaza. Agregó: «Hago responsable a las autoridades de @DiputadosAR de la seguridad de mi familia y de la mía».

El titular de la bancada, Mario Negri, y el resto de los integrantes de la bancada, expresaron su solidaridad con Buryaile y exigieron que el debate por la ley se de en un marco de respeto mutuo y no agresión.

«Desde el Bloque de Diputados de la UCR repudiamos las amenazas a @BuryaileRicardo que se están dando en el marco del debate de la ley de Humedales. Es necesario que todos los actores intervinientes llamen a la paz. La norma, demorada años, está siendo consensuada #NoALaViolencia», tuiteó Negri.

Durante el debate de la semana pasada, Buryaille había solicitado más tiempo para el debate del proyecto, al considerar «una irresponsabilidad legislativa tratar esto a libro cerrado y a tontas y a locas». «Los representantes del pueblo tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo», agregó, al señalar que «las leyes se tratan, no se despachan», al cuestionar el apuro del oficialismo en avanzar con el dictamen.

