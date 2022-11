Compartir

Linkedin Print

Hace algunos días me recorrí varias boutiques del centro de la ciudad y en ninguna he podido encontrar ropa para una mujer normal, rellena, por favor Defensa al Consumidor salga a controlar que también las que no tienen el cuerpo 90-60-90 también pueda tener acceso a ropa hermosa como las hay para las flacas.

Compartir

Linkedin Print