Liam Gallagher anunció la venta de su emblemático Aston Martin

El mundo del coleccionismo automovilístico y la música británica vive un momento excepcional.

Un Aston Martin DB4 S2 de 1961 que perteneció a Liam Gallagher, el icónico vocalista de Oasis, ha salido a subasta con una propuesta que fusiona el lujo sobre ruedas y el acceso a una experiencia musical exclusiva: dos pases VIP para la gira de reunión de la banda.

Esta combinación ha generado gran expectativa entre fanáticos de ambos universos y coleccionistas de alto perfil.

Un coche histórico con

pedigrí británico

El Aston Martin DB4 S2, considerado un emblema de la ingeniería inglesa y del diseño de los años sesenta, se presenta restaurado a nivel “concours” y se ofrece a través de brokers internacionales especializados en automóviles clásicos.

Con un precio de salida de €632.000, el automóvil destaca no solo por sus características técnicas, sino también por su historia de propiedad, cuidadosamente documentada desde su primer dueño hasta Liam Gallagher.

Entre los objetos más valorados por los expertos, el manual del propietario resulta especialmente relevante, ya que preserva las firmas de todos quienes han poseído el coche, incluyendo el autógrafo de Gallagher. Este detalle aporta autenticidad y eleva su valor dentro del mercado de autos de colección.

Excentricidad y pasión:

los autos en la vida de

Gallagher

A pesar de su afición por los coches de lujo, Liam Gallagher jamás ha conducido el Aston Martin subastado ni ningún otro vehículo de su colección. ¿La razón? El cantante no posee carné de conducir y siempre ha optado por desplazarse con chófer, según destaca la prensa británica.

Su motivación para adquirir coches responde a un interés estético y coleccionista, ampliando su garaje por placer y no por necesidad.

La colección privada de Gallagher, aunque mayormente reservada, incluye ejemplares singulares como un Bristol 603, un coupé GT fabricado artesanalmente, célebre por su motor V8 y su exclusividad en el ámbito del coleccionismo.

Una experiencia

única para fanáticos

La subasta cobra un carácter especial por el incentivo adicional destinado a los seguidores de Oasis. Además del vehículo, el comprador recibirá dos pases VIP para un concierto de la gira de reunión de la banda, una oportunidad que añade un componente emocional y cultural excepcional.

El paquete garantiza acceso preferencial y la posibilidad de vivir una noche que promete quedar en la memoria de los asistentes.

Esta iniciativa refuerza el atractivo de la operación, consolidando el nexo entre el patrimonio automovilístico y la pasión por la música británica.

Que un fanático pueda adquirir una pieza vinculada a su ídolo y al mismo tiempo tener acceso a un evento de reencuentro tan exclusivo crea un valor difícil de igualar en el mundo de las subastas.

El legado del

Aston Martin DB4

El Aston Martin DB4 es antecesor directo del mítico DB5, inmortalizado por James Bond, y su diseño se considera un claro exponente del glamour y sofisticación británicos.

A lo largo de las décadas, este modelo se ha destacado por su estética elegante y sus innovaciones técnicas, convirtiéndose en objeto de deseo tanto de coleccionistas como de entusiastas de la historia automovilística.

Poseer una unidad que ha formado parte de la colección de uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas otorga un matiz distintivo, sumando historia pop y cultura musical al legado del coche.

La suma de estos elementos potencia el atractivo del DB4 S2 y lo posiciona como una de las piezas más codiciadas del mercado actual.

Una subasta que

trasciende lo material

La posibilidad de adquirir el Aston Martin DB4 S2 de Liam Gallagher y, a la vez, asistir como invitado VIP a un concierto de la gira de reunión de Oasis representa mucho más que una simple operación de compraventa.

Es una invitación a compartir parte de la historia de la música británica y la sofisticación del automovilismo clásico en una experiencia exclusiva y personal.

Este encuentro entre lujo, cultura y fanatismo marca una nueva referencia en el universo de las subastas internacionales.

La expectativa crece entre potenciales compradores y aficionados de ambas disciplinas, conscientes de que no solo se compite por un objeto, sino por un fragmento irrepetible del legado británico que une pasado, presente y futuro.

Así, la subasta del Aston Martin y los pases VIP se convierte en una oportunidad singular para quienes buscan algo más que colección: buscan formar parte de la historia.