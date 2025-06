Liam Gallagher se suma a los ensayos de Oasis 16 años después de la desintegración de la banda

Liam Gallagher, cantante y líder de la banda de rock Oasis, se ha incorporado a los ensayos con los demás miembros del grupo para su próxima gira de reencuentro conocida como Oasis Live ’25.

La reunión de los músicos es la primera en 16 años, ya que se separaron en 2009 tras distintos conflictos ocurridos entre Liam y su hermano Noel Gallagher, compositor y guitarrista principal de la icónica agrupación británica.

El anuncio oficial de los ensayos se dio a conocer este martes 3 de junio de 2025 mediante distintos tuits compartidos por Liam Gallagher en su cuenta oficial de X.

“Nos hemos levantado Rastas, sonaba jodidamente asqueroso. Voy a decir que hay para casi nada”, escribió el músico y los fans no hicieron esperar su emoción a través de distintos comentarios.

En esa misma red social, un seguidor le preguntó al intérprete de “Don’t Look Back In Anger” que si era “emocionante” tocar con todos por primera vez en 16 años.

“No hay tiempo para emocionarse, tenemos mucho que ponernos al día”, respondió Gallagher, quien también contestó cuando otro usuario lo cuestionó acerca de si estaba nervioso. “No seas ridículo”, dijo el músico británico.

Además, otro fan se atrevió a preguntar cómo era volver a tocar con Oasis después de tantos años, a lo que Liam simplemente respondió: “Espiritual”.

¿Quiénes se unirán

a la próxima gira de Oasis?

En mayo de 2025, Noel Gallagher y los demás integrantes del grupo fueron fotografiados mientras entraban a un estudio de Londres, donde supuestamente ensayaron durante 6 horas.

Las revelaciones confirmaron entonces que la formación de músicos para el ensayo incluía a Gem Archer, ex miembro de la banda Beady Eye, así como a Paul ‘Bonehead’ Arthurs, el tecladista Mikey Rowe y el bajista Andy Bell. Además, se cree que el baterista estadounidense Joseph “Joey” Waronker se unirá a la gira, aunque no fue captado por las cámaras.

Sin embargo, en esos días los fans se dieron cuenta de que no se había visto entrar en el estudio a Liam Gallagher, lo que después se confirmó cuando se dio a conocer que el vocalista se encontraba de vacaciones en el sur de Francia.

De acuerdo con NME, todo parece indicar que los hermanos no desean ser vistos juntos hasta el 4 de julio, día en que arranca de manera oficial su gira por el Reino Unido en el Principality Stadium de Cardiff, capital de Gales.

¿Oasis sacará

nuevas canciones?

Recientemente, Alec McKinlay, manager de la banda británica, descartó la posibilidad de que los músicos lanzaran música nueva y dijo que tampoco tenían la intención de anunciar más fechas para su gira.

“Esta es la última vez, como Noel lo ha dejado en claro a la prensa”, declaró el representante de Oasis. “Es una oportunidad para que los fans que no han visto a la banda los vean, o al menos para que algunos de ellos lo hagan. Y no hay ningún plan para música nueva”, agregó.

Al respecto de las declaraciones de McKinlay, Liam Gallagher comentó en X: “Las únicas personas que tomarán cualquier tipo de decisión sobre el futuro de Oasis seré yo y RKID [Noel Gallagher]”.

Aunque hasta el momento no se tiene claridad acerca del posible lanzamiento de nuevo material discográfico, NME ha confirmado que Oasis se asoció con Amazon para promocionar mercancía novedosa que rinde homenaje a distintos momentos icónicos de la banda.

¿Qué países recorrerá

Oasis en su nueva gira?

La esperada gira de Oasis se anunció públicamente en agosto de 2024 y comenzará el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff. A partir de ahí realizará una serie de conciertos en el Reino Unido, incluyendo fechas en Heaton Park (Manchester), Murrayfield Stadium (Edimburgo), Croke Park (Dublín) y Wembley Stadium (Londres).

Sin embargo, la banda ha confirmado que también hará parada en países de América como México, Chile, Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Además, este 2025 se cumplen 30 años del lanzamiento de su segundo disco llamado What’s the story?.