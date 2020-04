Liberación de presos: «Lo que hayan dicho los Jueces de Casación de Bs. As no es vinculante y no va a influir en mi decisión», sostuvo el Titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa

Compartir

Dr. Pablo Morán, titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió a la polémica a nivel nacional por los permisos de salidas para detenidos, en el marco de las medidas de prevención para frenar el coronavirus en la Argentina; en este sentido el Magistrado dejó en claro que «lo que hayan dicho los Jueces de Casación de Buenos Aires no es vinculante de ninguna forma y no va a influir en mi decisión al momento de evaluar las situaciones» y agregó que «la sola existencia de una pandemia no significa que se habilite la liberación».

Primero, cuando se le preguntó si en la Unidad 10 hay pedidos de internos para ser liberados respondió: «esta semana no estoy de turno así que no puedo decir lo que pasó, pero semanas anteriores entraron numerosos pedidos de las personas detenidas en la Unidad 10 sumándose a la ola de excarcelaciones o domiciliarias que están dando especialmente en la provincia de Buenos Aires; habrá que analizar cada caso concreto pero en principio la sola existencia de una pandemia como en este caso el coronavirus no significa que se habilite libremente la excarcelación o domiciliaria».

«Lo que haya dicho los Jueces de Casación de Buenos Aires no es vinculante de ninguna forma y no va a influir en mi decisión al momento de evaluar las situaciones», reiteró.

Seguidamente, comentó que la población aproximada en la Unidad Penitenciaria Nº 10 es de 100 personas donde «al ser una cárcel federal tenemos presos de otras partes del país, esto se debe evaluar también. El tema es que si sale a hacer domiciliaria a dónde va a ir».

Asintió además que el control sería muy difícil porque «el Servicio Penitenciario carece de recursos materiales y humanos como para en este momento de emergencia sanitaria».

Finalmente, al hablar del estado de la U10 dijo que es «razonable» ya que «ninguna Unidad del Servicio Penitenciario lamentablemente en Latinoamérica cumple a rajatabla con todos los requisitos de alta calidad que merece un sistema penal de excelencia. La U10 comparada con las del resto del país esta razonablemente bien y no está hacinada».