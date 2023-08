Liberaron a los patovicas que golpearon a un padre y a su hijo frente a un boliche de Necochea

Con algunas restricciones, recuperaron su libertad los tres patovicas que hace seis días fueron arrestados por su implicación en una brutal golpiza a un padre y a su hijo en la puerta del boliche Tom Jones de la ciudad de Necochea.

La liberación de César Jorge Martínez (47), Alan Nahuel Pirrota (30) y Gonzalo José Roldán (33), que permanecían detenidos desde el lunes pasado en la Comisaría Tercera de Necochea, fue confirmada a Infobae por el titular del Juzgado de Garantías Nº 1, José Guillermo Lludgar.

Según el magistrado, fue la calificación de la causa la que permitió la excarcelación: lesiones leves agravadas por la participación de dos o más personas.

“Están imputados por lesiones leves. Se los mantuvo detenidos teniendo en cuenta la violencia desplegada y las circunstancias. Es decir, como todavía podían existir testimonios para tomar, había peligro de que entorpecieran la investigación. Le di a la fiscalía el máximo que son cinco días. Luego correspondía la excarcelación”, sostuvo Lludgar en comunicación con este medio.

El juez también explicó que a los tres patovicas se les puso una prohibición de acercamiento tanto a la víctima como a su hijo y a sus respectivos domicilios. Mientras continúe el proceso en su contra, tendrán que concurrir al juzgado una vez por semana todos los lunes.

En respuesta a la decisión judicial, familiares y allegados de los agredidos organizaron este domingo una marcha que recorrió las calles de Necochea hasta llegar al cruce de las calles 87 y 4, donde se encuentra el boliche. Allí, según informó el medio Necochea Digital, permanecieron alrededor de dos horas manifestándose pacíficamente.

En la movilización también estuvo presente el abogado que representa a las víctimas de la golpiza, quien señaló que no pudo estar presente en la audiencia donde se decidió la medida en la que se decidió la liberación de los tres sospechosos.

“Había una audiencia de excarcelación a la cual nosotros, como particular damnificado, nos íbamos a oponer. Se realizó media hora antes y en otro lugar del indicado, y no pudimos estar presentes. Así que los imputados ahora se encuentran en libertad”, relató Matías Afife, quien representa a Hugo y su hijo y quien solicitó a la Justicia el cambio de carátula de la causa a “tentativa de homicidio”. El pedido le fue denegado.

El caso

El episodio sucedió en la madrugada del domingo 23 de julio en la puerta del boliche Tom Jones y cobró relevancia pública cuando los videos que mostraban la salvaje golpiza comenzaron a circular por redes sociales.

Hugo, uno de los agredidos, contó su versión de los hechos: “Se armó un problema entre los patovicas y los chicos. Con mi hijo estábamos atrás cuando se armó. No sé lo que pasó adelante. Pero cuando vi que le estaban pegando a él fui a separar, no quise agredir a nadie. Lo único que quise fue apartarlos”.

Y agregó: “Esta gente me pegó tremenda trompada, me noquearon, intenté pararme y el que me quiso rematar fue a matarme, sinceramente. Si me pegaba bien, me mataba, me desnucaba, más por la forma que estaba yo, arrodillado”.

Ante la agresión, la municipalidad clausuró el local bailable. Por su parte, los responsables del lugar informaron que separaron de sus puestos de trabajo a los atacantes y se pusieron a disposición de la Justicia.

“En nombre de Tom Jones queremos expresar nuestro repudio total y absoluto a las situaciones de violencia ocurridas durante esta madrugada, originadas en la puerta de nuestro establecimiento, que comenzaron con un grupo de personas que accionaron sobrepasando el vallado de ingreso, arrojando objetos y rompiendo la puerta de acceso principal, situación que duró más de 40 minutos, con agresiones al resto de las personas que aguardaban para ingresar porque ya estaba cubierta la capacidad, por lo que el lugar se encontraba cerrado al ingreso”, detallaron en un comunicado.

Los sospechosos se negaron a declarar cuando estuvieron frente al fiscal del caso, Guillermo Sabatini, titular de la UFI N°3 de Necochea.