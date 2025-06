Liberaron al candidato que había ganado una banca en Misiones estando preso

Ramón Amarilla, el suboficial retirado de la Policía de Misiones que desde la cárcel accedió a una banca en la Legislatura provincial, fue excarcelado y tiene el camino allanado para ocupar su banca desde el 10 de diciembre.

Unas horas antes, el ex policía, acusado de un supuesto intento de sedición, había denunciado presiones desde el Gobierno y un intento de imponerle condiciones para acceder a la libertad.

“Tengan la confianza de que no les voy a fallar”, sostuvo Amarilla en un video de poco más de dos minutos. Tras pedir cordura y tranquilidad a sus votantes, el flamante diputado provincial advirtió que “no voy a aceptar nunca que vengan a presionarme, ni que me pongan condiciones antes de asumir”.

El policía retirado dejó en claro que no estaba en sus planes negociar su libertad. “Si tengo que quedarme acá (por el penal de Cerro Azul), lo voy a hacer”, lanzó. Casi en el tramo final del video, Amarilla dejó en claro que las presiones y condicionamientos provinieron de emisarios del Gobierno provincial.

El domingo, con el ex policía como cabeza de lista, el partido Por la Vida y los Valores se ubicó como la tercera fuerza más votada en Misiones detrás del Frente Renovador y La Libertad Avanza. El escrutinio final le otorgó cuatro bancas.

El viernes al atardecer, con la excarcelación confirmada, una gran cantidad de militantes junto a policías y penitenciarios retirados llegaron al anochecer del viernes hasta las puertas de la Unidad Penal de Cerro Azul, para acompañar a Amarilla en caravana hasta Posadas.

Con la tranquilidad y el aplomo con que manejó en su momento las negociaciones salariales con el Gobierno durante casi dos semanas, Amarilla se tomó el tiempo de estrechar la mano de cada uno de los agentes penitenciarios que estaban de guardia.

Alguno incluso se animó a abrazarlo y palmearle la espalda. Afuera estaba la esposa del ex policía junto a su fiel mascota, Tobi. Y en la plaza 9 de Julio, frente a la Casa de Gobierno, lo esperaban cientos de militantes.

“Señoras y señores, van a tener un diputado provincial que va a luchar por cada trabajador. No sólo por el policía, sino por el docente, el personal de salud, judiciales, municipales, empleados públicos, yerbateros y por los salarios. Tenemos que tener una visión amplia”, sostuvo.

Amarilla dijo que se resistía al desembarco en la política. “Quiero que sepan que yo no soy político, soy policía y si me pidieran elegir una vez más qué carrera elegir, elegiría la Policía de Misiones”. Y dejó en claro que mantendrá sus convicciones. “Conmigo no hay tranza ni arreglo, sino lo que necesitamos: libertad para estar en paz en Misiones”, disparó.

El suboficial sostuvo que luego del acuartelamiento “hubo persecución, quisieron vendernos, nos inventaron causas. Yo les pido coraje y que no tengan miedo” y recordó el intento del fiscal electoral de sacarlo de la carrera electoral. “A nosotros nos quisieron proscribir. Mi papá me decía, el silencio asusta. Y en silencio hemos ganado las elecciones. Cada voto de ustedes ha dado un grito de libertad”, agregó.

Amarilla estuvo privado de su libertad 267 días. El suboficial retirado fue detenido en septiembre del año pasado luego que su número de teléfono apareciera en un grupo de WhatsApp llamado “Solo cola”, donde algunos policías supuestamente planificaban apoderarse de patrulleros e intentar una nueva rebelión ante la falta de cumplimiento del Gobierno al acta acuerdo que puso fin al acuartelamiento de mayo.

Fueron varios los partidos que tentaron al ex policía para lanzarse a la arena política desde la cárcel, pero fue el diputado provincial Miguel Núñez (ex PRO) el que logró convencerlo de competir con el sello del partido Por la Vida y los Valores, que en las elecciones de 2023 obtuvo 3.147 votos; y el domingo llegó a los 101.898 sufragios.