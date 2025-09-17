Libertadores 2025: Flamengo recibe a Estudiantes de La Plata en el Maracana

El encuentro entre el Mengão y el Pincha está programado para este jueves a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Maracaná, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentan este jueves en el marco de la ida de los cuartos de final e la Copa Libertadores 2025. El ganador de la serie avanzará a semifinales y verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Vélez y Racing. El encuentro está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Maracaná, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Mengão se clasificó a la ronda de los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Internacional de Porto Alegre por 3 a 0, gracias a sendas victorias por 1 a 0 como local y por 2 a 0 como visitante. El Pincha, por su parte, viene de eliminar a Cerro Porteño por la mínima diferencia gracias al ajustado triunfo en Paraguay con un tanto de Santiago Ascacibar, de penal, en tiempo de descuento.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de septiembre de 1994, por los octavos de final de la extinta Supercopa Sudamericana. En aquella oportunidad, en La Plata, Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 0 con anotaciones de Víctor Javier Ferreyra y Alejandro Méndez, ambos de cabeza. Una semana antes de ese compromiso se enfrentaron en Brasil y empataron 0 a 0. Por este motivo, el conjunto platense, que en ese entonces estaba en la B Nacional, avanzó a cuartos, instancia en la que perdió con Cruzeiro.

Flamengo vs. Estudiantes:

todo lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final

de la Copa Libertadores 2025.

Día: Jueves 18 de septiembre.

Hora: 21.30 (horario argentino).

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Flamengo vs. Estudiantes: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (hora argentina) en Río de Janeiro, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.33 contra los 13.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.25.