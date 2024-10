Libertadores: Boca Juniors debutó con un empate sin goles frente a Corinthians

Las Gladiadoras arrancaron la máxima competición internacional con un peleado 0-0 ante las vigentes campeonas del certamen. En el Xeneize fue desde el inicio la formoseña Estefanía Palomar.

El primer partido en una competición internacional, más aún si es de la Libertadores, nunca es sencillo. Y mucho menos cuando enfrente está el vigente campeón. El equipo femenino de Boca, único representante argentino en el certamen continental, viajó a Paraguay con la misión de arrancar con el pie derecho en el torneo, en un duelo complicado y cerrado ante un Corinthians que supo poner a prueba a Las Gladiadoras. Pero ninguno de los dos equipos pudo quebrar el marcador y todo finalizó en un 0-0.

Aunque Corinthians dominó más la posesión en el primer tiempo, Boca no se achicó y le plantó cara con un 4-4-2 bien definido. Preininger y Baccaro fueron claves para cortar los avances del equipo brasileño desde las primeras líneas. Sin embargo, en los pocos momentos en que Las Gladiadoras lograron manejar la pelota, no tuvieron la profundidad necesaria para generar peligro en el arco de Ramos, quien prácticamente no tuvo intervenciones en los primeros minutos.

También fue escasa la participación de Laurina Oliveros, la arquera y capitana de Boca, quien no tuvo grandes complicaciones bajo los tres palos, salvo por un mano a mano que resolvió con eficacia en el primer tiempo. Después de esa jugada, Duda, mediocampista de Corinthians, no logró definir frente al arco, desperdiciando la oportunidad más clara del equipo brasileño.

Ya en el segundo tiempo, Corinthians buscó ser mas contundente con sus llegadas y poniendo cada vez más en acción a Oliveros, quien tuvo que trabajar mucho bajo los tres palos para mantener el 0-0 en el marcador. Con dos atajadas claves al comienzo del complemento, empezaba a consolidarse como una de las figuras del partido.

Con un gran desgaste provocado por las jugadoras del Timao, tres mediocampistas de Boca fueron reemplazadas en el segundo tiempo: Palomar, Benítez y Flores, quienes salieron por Troncoso, Arias y la japonesa Yuria Sasaki. A estas variantes, se le sumaron los ingresos de Barrios y Ojeda por Priori y Nuñez, quienes no tuvieron demasiada actividad en el área rival.

A 15 minutos del final, el Timao estuvo muy cerca de romper el empate y llegó a convertir tras una buena jugada, pero el gol fue anulado, manteniendo el 0-0 en el marcador. En los últimos minutos del partido, Oliveros volvió a ser protagonista con atajadas clave, a pesar de lidiar con dolores musculares que la afectaron durante gran parte del segundo tiempo.

Finalmente, con mucho aguante y con una Oliveros ya consolidada como figura del partido, Las Gladiadoras se las arreglaron para sostener el 0-0 hasta los minutos finales y plantarle cara al último campeón de la Copa Libertadores. Tras la paridad Boca, consiguió sumar su primer punto en un grupo que también comparte con Libertad y ADIFFEM.

Cuándo vuelven a

jugar Las Gladiadoras

Las Gladiadoras volverán a jugar el próximo domingo 6 de octubre ante Libertad desde las 20:00 (hora argentina), en el Arsenio Erico de Paraguay, por el grupo A. El último cruce será ante ADIFFEM el miércoles 9, desde las 17:30 en el estadio Ypané. Vale recordar que la fase de grupos se divide en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Las 20 convocadas de

Boca para la Libertadores

Oliveros Laurina, Barrios Gabriela, Cruz Julieta, Preininger Vanina, Stabile Eliana, Troncoso Carolina, Arias Agustina, Ojeda Andrea, Nuñez Kishi, Palomar Estefanía, Priori Brisa, Baccaro Camila, Flores Eugenia, Gaitán Mariana, Masagli Yohana, Dos Santos Celeste, Martínez Julieta, R. Palma Joaquina, Benítez Lorena, Sasaki Yuria.

Los 16 equipos

de la Libertadores

Grupo A: ADIFEM, Boca, Corinthians y Libertad.

Grupo B: Always Ready, Olimpia, Colo Colo y Santos

Grupo C: Independiente del Valle, Ferroviaria, Peñarol e Independiente Santa Fe

Grupo D: Alianza Lima, Deportivo Cali, Guaraní y Santiago Morning

El presente de Boca

Boca llegó a esta Copa en su mejor momento. El equipo dirigido por Florencia Quiñones sigue con su histórica racha en el fútbol local, que comenzó con los dos títulos obtenidos en 2023, que le aseguraron el acceso a esta Libertadores justamente. A su vez, en la reciente temporada, consiguieron hacerse con la Copa Federal 2024 y el Torneo Apertura 2024, lo que significa su quinta consagración al hilo y de manera invicta.