El Xeneize y el Millonario son cabezas de serie de los grupos E y F, respectivamente. El Pincha y el Fortín comparten la zona C, con Bragantino y Nacional de Montevideo. El Sabalero fue al grupo G con Peñarol y los dos grandes de Paraguay. La ‘T’ al H, con Flamengo. La primera fecha se disputará desde el martes 5 de abril y se extenderá hasta el 24 de mayo.

El comienzo por la gloria deportiva en Sudamérica a nivel clubes comienza desde el día de hoy y hay muchos equipos argentinos que quieren hacer una gran Copa Libertadores: Boca y River son cabezas de los grupos E y F, respectivamente. Vélez y Estudiantes comparten la zona C, Colón fue al G y Talleres al H.

Boca será cabeza de serie del Grupo E. Comparte zona con: Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready. River será cabeza del Grupo F, que también está integrado por Colo Colo, Alianza Lima (Perú) y Fortaleza. En tanto, Vélez integra el Grupo C junto con Nacional, Red Bull Bragantino y Estudiantes de La Plata. Colón integra el Grupo G junto a Peñarol, Cerro Porteño y Olimpia. Por otro lado, Talleres forma parte del Grupo H con Flamengo, Universidad Católica y Sporting Cristal.

En total, habrá ocho equipos de Brasil, seis de la Argentina, tres de Bolivia y Paraguay y dos de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. La primera fecha se disputará en la semana del martes 5 de abril y la fase de grupos se extenderá hasta el 24 de mayo.

Los dos primeros de cada uno de los ocho grupos clasificarán a los octavos de final fijados para fines de junio. Después de 16 años, las series eliminatorias se jugarán sin la regla del gol marcado como visitante como criterio de desempate. Los cuartos de final serán en las primeras dos semanas de agosto y las semifinales a finales de ese mes.

La final se disputará el 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil, la casa del Barcelona ecuatoriano, que cuenta con una capacidad de casi 60 mil espectadores. Esta será la cuarta definición en sede única luego de Lima, Río de Janeiro y Montevideo.

Independiente, Racing, Defensa, Lanús, Banfield y Unión ya conocen a sus rivales en la Sudamericana

El Granate es cabeza del Grupo A, la Academia del B y el Rojo del G. Además, el Halcón integra el grupo F, el Taladro el C y el Tatengue el H. Todos los detalles.

Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales y quedaron conformados los ocho grupos de la Copa Sudamericana tras el sorteo realizado en Asunción por Conmebol.

Lanús será cabeza de serie del Grupo A y estará junto a Montevideo Wanderers, Metropolitanos y Barcelona de Guayaquil. Racing quedó en el Grupo B junto a Melgar, River Plate de Uruguay y Cuiabá. En el grupo C, Banfield compartirá zona con Santos, Unión La Calera y Universidad Católica. Independiente será cabeza del grupo G junto a Deportivo La Guaira, Ceará y Caballero. En tanto, en el grupo H, Unión compartirá zona con Junior, Oriente Petrolero y Fluminense.

Conmebol aclaró que en un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país. Los cuartos de final serán entre el 3 y el 10 de agosto y las semifinales entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre. La final única este año será en octubre (fecha a confirmar) en el Estadio Mané Garrincha, de Brasilia. Athletico Paranaense, último campeón, y Bragantino, subcampeón, jugarán la Copa Libertadores.

