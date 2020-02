Libertadores del Vóley: Sesi de São Paulo gritó campeón ante Bolívar

Compartir

Linkedin Print

El Sesi de São Paulo venció 3-0 (25-20, 25-21, 25-20) a Bolívar y se consagró campeón de la segunda edición de la Copa Libertadores de Voleibol, en un partido donde William Arjona fue figura.

Con un clima bien argento y un gran marco de gente comenzó la final en el Roberto Pando, donde el Sesi de São Paulo sacó una mínima diferencia de entrada mostrando prolijidad y equilibrio en su juego. Bolívar se cargó de error en su saque, e impreciso a la hora de rotar, el equipo brasileño sacó ventaja con dos buenos servicios del opuesto Alan. A pesar de la aparición de Jesús Herrera, quien revivió a un Bolivar que no podía sumar, el equipo Argentino no pudo achicar el resultado. Con una buena acción de su capitán William, y el primer tiempo de Barrero, Sesi cerró el primer set 25-20.

Dos puntos de Agustín Loser dieron inicio al segundo parcial. El Sesi volvió a llevar las riendas de entrada, Bolívar sumó con dos bloqueos de Nicolás Uriarte y pudo dar vuelta encuentro. El partido continuó punto a punto, ambos equipos no encontraron su saque y Bolivar recuperó pelotas claves en defensa. Los brasileños lograron el quiebre de set desde el flotado de Barreto, sacando una diferencia de 3 puntos la cual estiraron hasta el final. Sesi concretó el set 25-22 con un saque en potencia de Fábio.

Los dirigidos por Javier Weber no pudieron encontrar su juego, les costó entrar por las puntas y la solidez en ataque del Sesi les complicó el partido. A pesar de no sentirse cómodo, Bolívar supo llevar el punto a punto pero llegando al cierre de set los brasileños dieron una muestra de carácter y ante un bloqueo del central Eder marcaron lo que fue el quiebre del partido. La buena actuación de William y la agresividad de los atacantes llevaron a que Sesi sea superior durante la mayoría del encuentro, y con dos errores de ataque de Bolívar y de Brian Melgarejo desde el saque, le dieron el campeonato al Sesi de São Paulo.