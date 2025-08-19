Libertadores: Estudiantes confirmó una baja para la revancha

El equipo de Eduardo Domínguez no podrá contar con Eric Meza, por una lesión muscular. Ingresaría el juvenil Gómez.

Estudiantes confirmó que Eric Meza no podrá jugar el próximo miércoles, a las 19.00, contra Cerro Porteño en La Plata, en la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores. El jugador sufrió una lesión muscular en la pierna derecha, probablemente desgarro.

Todo indica que el juvenil Román Gómez será el lateral derecho ante los paraguayos. Incluso, jugó en la derrota ante Banfield, 3 a 2 en el Florencio Sola, y marcó un gol. Sería su debut en el torneo continental.

Cristian Medina, Tiago Palacios y Guido Carrillo trabajaron diferenciando durante el entrenamiento de este lunes en City Bell.

El probable

equipo

de Estudiantes

El once que pondría el DT Eduardo Domínguez sería este: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Palacios, Santiago Ascacibar, Alexis Castro, Medina; Edwuin Cetré y Carrillo.

Recordar: en la ida, Estudiantes ganó 1 a 0 con gol de penal de Ascacibar. Los socios del Pincha ya agotaron todas las plateas para el match de revancha.

El elenco guaraní atravesó la primera fase como uno de los peores segundos porque sumó apenas siete puntos en el grupo G que lideró Palmeiras con 18. Consiguió dos victorias, una parda y tres caídas. El plantel lo conforman los argentinos Alexis Martín Arias, Matías Pérez, Abel Luciatti, Guillermo Benítez, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda, Federico Carrizo, Juan Iturbe, Jonatan Torres y Sergio Araujo; y domina el Clausura de Paraguay con 20 unidades gracias a seis triunfos -el último lo consiguió el sábado pasado ante Guaraní por 4 a 3- y dos pardas.