Libertadores: Marcelo Gallardo lamentó la falta de gol de River

No pudo ser. River Plate solo empató 0-0 con Atlético Mineiro en la revancha de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2024. Así, el Millonario, que venía de perder 3-0 en la ida en Brasil, se quedó afuera del máximo torneo continental de clubes. Y Marcelo Gallardo, el DT del Millonario, dejó sus impresiones tras la dura eliminación del certamen cuya final se jugará justamente en el Monumental de Núñez.

Tras otras jornadas épicas, de gloria, con remontadas incluidas, este martes River no hizo pie de local y, pese a que dominó y tuvo más situaciones de gol que el conjunto brasileño, no pudo marcar un solo tanto en la serie completa y se quedó afuera en semifinales. Su verdugo, como en otra ocasión, fue Mineiro, conducido por el argentino Gabriel Milito.

En la conferencia de prensa, Gallardo fue claro, con gesto de dolor por la despedida de la Libertadores. «Creo que River estuvo en pie en todo el partido. Fue el partido que propusimos jugar, pero lamentablemente no se nos dio el gol», expresó.

«Fue el empuje que nos faltó, el gol. No llegó a los dos, ni a los cinco minutos, no llegó en todo el desarrollo… Se nos fue haciendo cuesta arriba y el equipo intentó generar por dentro, por fuera, como pudimos ante Mineiro, pero faltó la conexión con el gol», agregó Gallardo.

«El esfuerzo lo hicimos. No nos alcanzó. En una serie de semifinales se define por detalles. Mineiro no fue mucho más que nosotros en la ida, pero sí pegó en los momentos justos. Nos golpeó, no lo esperábamos, y así ellos sacaron la diferencia, sin tener nosotros una reacción. Esa fue la gran diferencia en la serie, no por el nivel de juego. Hoy hicieron bien su partido, con la ventaja que tenían de tres goles», explicó.

«Acá, pese al aliento de la gente, el banderazo previo, todo el apoyo, no pudimos conectar con el gol. Intentamos, pero sin meter un gol en los dos partidos, se complicó todo», comentó el DT de River.

«Ahora, en el torneo local, hay que enfocarse bien tras este golpe, esta desilusión, de no poder jugar la final de la LIbertadores acá. Quedan 24 puntos en juego para la Copa del próximo año. Hay que levantarse rápido, tratando de ser el equipo que mostramos hoy, que no se desesperó, pero manteniendo la constancia», remarcó.

En un momento, en la conferencia, ya cerca de la 1:00 de la madrugada del miércoles, Gallardo se dio cuenta de algo especial y avisó: «Hay un señor que se quedó dormido. Debe estar golpeado como nosotros, pero yo no puedo venir con la cabeza gacha».