Libertadores: Racing busca el pasaje a la final de América

El partido de vuelta de las semifinales se disputará el próximo miércoles a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje del chileno Piero Maza.

El primer finalista de la Copa Libertadores 2025 saldrá de la serie entre Racing y Flamengo, que concluirá el próximo miércoles con el partido de vuelta en Cilindro de Avellaneda. El encuentro, continuidad del triunfo 1 a 0 de los brasileños la semana pasada en el estadio Maracaná, está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports y Telefé.

En la previa al cotejo que arbitrará Piero Maza, el favorito al triunfo según los pronósticos es el combinado visitante con una cuota máxima de 2.30 contra 3.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, que le daría la clasificación a la definición al conjunto carioca, paga hasta 3.40.

El elenco comandado por Gustavo Costas obtuvo un buen resultado en la ida porque la derrota pudo haber sido más abultada de lo que fue. Por lo hecho en la primera etapa del certamen internacional, definirá la llave ante su gente con el anhelo de avanzar a la ansiada final de un torneo que ya histórico para la institución porque se metió entre los mejores cuatro después de 28 años.

Su camino a las semifinales fue con un andar sólido. En la primera etapa lideró la zona E con 13 unidades producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota mientras que en octavos sacó a Peñarol de Uruguay por un global de 3 a 2 -derrota 1 a 0 en Montevideo y triunfo en Avellaneda 3 a 1-. En cuartos avanzó sobre Vélez Sarsfield 2 a 0 con sendas victorias por 1 a 0, tanto de local como de visitante.

El DT tiene una baja de peso y es la de Santiago Sosa, además de la ya sabida de Franco Pardo. El capitán sufrió una fractura del seno maxilar superior derecho a raíz de un golpe de Marcos Rojo en el epílogo del juego de ida, en el que fue la gran figura de los suyos. En su lugar es probable que se ubique Juan Nardoni, quien ingresó desde el banco de suplentes en el primer encuentro porque recientemente se recuperó de una lesión. Lo positivo para Costas es que jugadores como el propio Nardoni y Gabriel Rojas afrontarán el cotejo en mejores condiciones físicas que hace una semana en Río de Janeiro.

El Mengão, por su parte, tiene una mínima ventaja y es el claro favorito a avanzar de ronda, pero es un equipo que habitualmente no tiene la misma solidez de visitante que de local y contra Estudiantes de La Plata necesitó de los penales para superar los cuartos de final. De hecho, tiene un andar irregular en el campeonato internacional. En la primera etapa fue segundo en el grupo C con 11 puntos, la misma cantidad que Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó como escolta de los ecuatorianos por diferencia de goles. Ganó tres encuentros, igualó dos y cayó como anfitrión frente al Ferroviario. En octavos, antes de cruzarse con el Pincha, su víctima fue Internacional por un global de 3 a 0 -1 a 0 en la ida en el Maracaná y 2 a 0 en la vuelta en Porto Alegre-.

El plantel de Filipe Luis, que el fin de semana perdió ante Fortaleza por el Brasileirao y quedó atrás de Palmeiras en la tabla de posiciones, está plagado de figuras y en el primer duelo el DT sorprendió con el ingreso de Jorge Carrascal, quien terminó siendo la figura por sobre nombres como los de Pedro, Samuel Lino, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta, Jorginho y Saúl, entre otros.

Quien se imponga en la serie avanzará a la definición, programada para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú; vs. Palmeiras o Liga de Quito. La otra llave se definirá el próximo jueves en San Pablo, después de la victoria de los ecuatorianos como local 3 a 0.