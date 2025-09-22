Libertadores: Racing y Vélez buscan el primer pasaje a Semis

El encuentro de vuelta de los cuartos de final está programado para este martes a las 19 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Racing y Vélez se enfrentan este martes en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El ganador de esta serie avanzará a semifinales y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Flamengo y Estudiantes. El partido está programado para las 19 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+, en su plan Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

La Academia atraviesa un gran presente a nivel continental y quiere seguir ganando títulos internacionales tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. El Fortín, por su parte, aunque no parte como uno de los grandes candidatos, se ilusiona con volver a levantar el trofeo, ya que la última -y única- vez que lo consiguió fue hace más de 30 años, en 1994, cuando derrotó en la final a San Pablo, por penales, luego de empatar 1 a 1 en el resultado global.

En la ida, disputada hace una semana en el estadio José Amalfitani, Racing se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, en un partido caliente en el que a Vélez le anularon un tanto polémico que derivó en la queja del DT Guillermo Barros Schelotto. En el local fue expulsado Lisandro Magallán, por lo que no podrá jugar la revancha en el Cilindro.

Racing vs. Vélez: todo

lo que hay que saber

Vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día: Martes 23 de septiembre.

Hora: 19.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Resultado de la ida: Vélez 0 – 1 Racing.

Racing vs. Vélez: cómo ver online

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.43 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.05.